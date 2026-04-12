「エラー」初回、ラストシーンと回想の“リンク”に視聴者震撼「残酷すぎる」「背筋が凍った」未央（志田未来）の母の死因判明で波乱の幕開け
【モデルプレス＝2026/04/12】女優の畑芽育と志田未来がW主演を務める「エラー」（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜よる10時15分〜）の第1話が、12日に放送された。ラストシーンで明かされた真実と、現在の描写が重なり合う演出に、反響が相次いでいる。＜※ネタバレあり＞
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今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を弥重早希子氏によるオリジナル脚本で描く。
物語は、規制線が張られた現場を遠巻きにうかがうユメの姿から幕を開ける。未央の母・美郷（榊原郁恵）が屋上から転落死した際、下にいた男性・近藤宏（原田龍二）を巻き込み重体に陥らせてしまう。担当刑事・遠藤（岡田義徳）は、遺書はないものの自死の可能性が高いと断定。「加害者の娘」というレッテルを貼られた未央は、住んでいたアパートすら追い出されようとしていて、人生を滅茶苦茶にされたという思いから、母の死に涙すら流せずにいた。
そうして迎えた引っ越し当日。未央が依頼した業者の作業員として現れたのは、あの現場にいたユメだった。相手が美郷の娘であると気づいたユメは激しく動揺するが、生気を失った未央の姿を目の当たりにし、心が締め付けられていく。
引っ越し後、かつて母が営んでいた美容室兼実家へ戻った未央は、虚ろな面持ちで「いっそのこと母を追って」と充電コードを手に自死を試みる。その瞬間、ガラスを割ってユメが飛び込んできて、その手には、未央がずっと欲していた美郷の「遺書」が握られていた。「棚に挟まっていた」と言い、遺書を渡すユメ。しかし、死んだ理由は何も記されておらず、落胆した未央は「助けてくれなくて良かった」とユメを追い出してしまう。後日、未央を案じて再訪したユメは、自身のことなどを語り合い、2人は次第に意気投合。「力になりたい」と申し出るユメに、未央も「いいやつだね、ユメさん」と心を開き始める。
その後、未央はユメを誘ってクラブへ行くことに。クラブに向かう前に、美郷に巻き込まれた被害者の入院先を訪れた未央は、被害者家族から激しい罵声を浴びせられ、再び絶望の淵に立たされる。ユメと合流した後も心の傷は癒えず、「あの時死んでたほうが楽だった」と、自分を救ったユメに当たってしまう。耐えきれなくなったユメは、美郷が亡くなる当日に彼女と会っていたことを切り出す。「『死にたい』と漏らす美郷さんを止められなかった。未央さんが苦しんでいるのは私のせいだ」と涙ながらに謝罪するユメ。その告白を信じた未央は「あなたのせいじゃない」と彼女を受け入れ、2人の間には友情のような絆が芽生え始める。
やがて2人は遠出をし、未央は母の最期の感情を知るためにバンジージャンプに挑戦しようとする。しかし、自分ではどうしても飛べないと言い、ユメに「背中を押して」と頼む。ここで、美郷が亡くなった当日の回想シーンに移る。あの日、美郷が屋上で飛び降りようとしていたところにたまたまユメが居合わせ、彼女を必死に止める。2人は一緒にビールを飲みながら会話を交わし、美郷はまだ人生を続けると決意する。ユメに「ありがとね」と感謝を伝えたその瞬間、鳩の群れが飛び立ち、驚いたユメがとっさに手を動かしたことで、美郷の背中を誤って押してしまう。美郷の死は自死ではなく、ユメによる不慮の事故だった。
その忌まわしい感触が残る中で、ジャンプ台に立つ未央は再びユメに「背中押して」と催促する。ユメはその言葉に従って未央の背中を押し、彼女は空へと放り出された。バンジージャンプを終えた未央は涙ながらに「やっぱ生きるわ、私」と覚悟を決め、放送が終了。かつて誤って命を奪ってしまった「背中を押す」という行為が、今度は未央を生へと踏み出させる行為として重なり合う、皮肉なラストとなった。
回想シーンとラストシーンのリンクに視聴者からは「残酷」「未央が真実を知ったらと思うと心が痛い」「背筋が凍った」「初回から衝撃な展開」「全視聴者が震えた」と反響が集まった。（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ
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◆畑芽育＆志田未来、W主演ドラマ「エラー」
今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を弥重早希子氏によるオリジナル脚本で描く。
◆「エラー」未央（志田未来）、母・美郷（榊原郁恵）の死で人生のどん底
物語は、規制線が張られた現場を遠巻きにうかがうユメの姿から幕を開ける。未央の母・美郷（榊原郁恵）が屋上から転落死した際、下にいた男性・近藤宏（原田龍二）を巻き込み重体に陥らせてしまう。担当刑事・遠藤（岡田義徳）は、遺書はないものの自死の可能性が高いと断定。「加害者の娘」というレッテルを貼られた未央は、住んでいたアパートすら追い出されようとしていて、人生を滅茶苦茶にされたという思いから、母の死に涙すら流せずにいた。
そうして迎えた引っ越し当日。未央が依頼した業者の作業員として現れたのは、あの現場にいたユメだった。相手が美郷の娘であると気づいたユメは激しく動揺するが、生気を失った未央の姿を目の当たりにし、心が締め付けられていく。
◆「エラー」ユメ（畑芽育）＆未央（志田未来）、友情が芽生える
引っ越し後、かつて母が営んでいた美容室兼実家へ戻った未央は、虚ろな面持ちで「いっそのこと母を追って」と充電コードを手に自死を試みる。その瞬間、ガラスを割ってユメが飛び込んできて、その手には、未央がずっと欲していた美郷の「遺書」が握られていた。「棚に挟まっていた」と言い、遺書を渡すユメ。しかし、死んだ理由は何も記されておらず、落胆した未央は「助けてくれなくて良かった」とユメを追い出してしまう。後日、未央を案じて再訪したユメは、自身のことなどを語り合い、2人は次第に意気投合。「力になりたい」と申し出るユメに、未央も「いいやつだね、ユメさん」と心を開き始める。
その後、未央はユメを誘ってクラブへ行くことに。クラブに向かう前に、美郷に巻き込まれた被害者の入院先を訪れた未央は、被害者家族から激しい罵声を浴びせられ、再び絶望の淵に立たされる。ユメと合流した後も心の傷は癒えず、「あの時死んでたほうが楽だった」と、自分を救ったユメに当たってしまう。耐えきれなくなったユメは、美郷が亡くなる当日に彼女と会っていたことを切り出す。「『死にたい』と漏らす美郷さんを止められなかった。未央さんが苦しんでいるのは私のせいだ」と涙ながらに謝罪するユメ。その告白を信じた未央は「あなたのせいじゃない」と彼女を受け入れ、2人の間には友情のような絆が芽生え始める。
◆回想シーンとラストシーンのリンクに視聴者震撼
やがて2人は遠出をし、未央は母の最期の感情を知るためにバンジージャンプに挑戦しようとする。しかし、自分ではどうしても飛べないと言い、ユメに「背中を押して」と頼む。ここで、美郷が亡くなった当日の回想シーンに移る。あの日、美郷が屋上で飛び降りようとしていたところにたまたまユメが居合わせ、彼女を必死に止める。2人は一緒にビールを飲みながら会話を交わし、美郷はまだ人生を続けると決意する。ユメに「ありがとね」と感謝を伝えたその瞬間、鳩の群れが飛び立ち、驚いたユメがとっさに手を動かしたことで、美郷の背中を誤って押してしまう。美郷の死は自死ではなく、ユメによる不慮の事故だった。
その忌まわしい感触が残る中で、ジャンプ台に立つ未央は再びユメに「背中押して」と催促する。ユメはその言葉に従って未央の背中を押し、彼女は空へと放り出された。バンジージャンプを終えた未央は涙ながらに「やっぱ生きるわ、私」と覚悟を決め、放送が終了。かつて誤って命を奪ってしまった「背中を押す」という行為が、今度は未央を生へと踏み出させる行為として重なり合う、皮肉なラストとなった。
回想シーンとラストシーンのリンクに視聴者からは「残酷」「未央が真実を知ったらと思うと心が痛い」「背筋が凍った」「初回から衝撃な展開」「全視聴者が震えた」と反響が集まった。（modelpress編集部）
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