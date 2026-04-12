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茂木健一郎「利益を得る人がいる事実は見据えておかないといけない」終わらない戦争の本質

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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「なぜ、戦争はなくならないのか？」と題した動画を公開した。世界各地で続く紛争に触れつつ、戦争がなくならない理由について、兵器産業や経済的利益の観点から独自の視点を語った。



茂木氏は、国家の利益や理想主義といった一般的な戦争の目的に加え、戦争によって「得をする方々がいらっしゃる」という構造的な問題に言及。ミサイルやドローン、爆薬などの兵器が戦場で消耗されると、兵器を製造する企業が利益を得るという「死の商人」の存在を指摘した。「戦争で使ってもらわないと、在庫がいつまでも積み上がっちゃう」と述べ、消費されることで新たな需要が生まれる仕組みを解説している。



さらに、ロシアやウクライナ、中東での紛争を例に挙げ、兵器の消費と調達のサイクルが回り続けている現状を説明。「破壊される人たちにとっては本当にひどい話」と戦火の惨状を憂いつつも、戦争によって特需が生まれ、石油価格の乱高下などで利益を得る人間が存在するというリアリティを直視しなければならないと語った。純真な疑問を持つだけでは、戦争の本質は見えてこないのだという。



最後に茂木氏は、人間には良心や理想主義がある一方で、戦争によって莫大な利益を得る人々との間で「せめぎ合い」が起きていると分析。「戦争がなぜなくならないのかっていうのは、それで儲かる人、利益を得る人がいるっていう事実は、我々見据えておかないといけない」と強い言葉で締めくくり、奇麗事だけでは解決できない国際社会の複雑な構造に一石を投じた。