仲の良い女性客の夫と「この時間だけ」のつもりがドロ沼へ…既婚男性との禁断の恋に堕ちた美容師の行く末は？【書評】
【漫画】本編を読む
『甘い沼は地獄の味がする 妻バレでも別れてくれない不倫カレシ』（ミカン：原作、ゆいじ：作画/KADOKAWA）は、ダメだとわかっているのにやめられない恋にハマってしまう女性の心理を描いた物語だ。タイトルの通り、本作のテーマは甘い裏切りの後に訪れる、地獄のような関係である。
主人公は美容師・ミカン。2年ほど付き合っていた彼氏と別れたばかりの彼女は、恋愛相談に乗ってくれていた女性常連客の夫・タケオと急接近する。ある日、妻が帰省しているというタケオの家に招かれ、ふたりはそのまま一線を越えてしまう。最初は「一度きり」のつもりだったはずの関係。しかし、罪悪感を抱えながらも彼とのひとときが頭から離れなくなり、気づけば何度も会うようになってしまう。こうしてミカンは抜け出せない沼へとハマっていく。
人はなぜ不倫という非生産的な行為、危険な関係に惹かれてしまうのだろう。自分は大丈夫と思っていても、些細なきっかけで心の揺れが生まれ、当事者となってしまう可能性があることを自覚しておくことが大切だ。今まさに道ならぬ恋へと進み始めている人は、本作でその進んだ先にあるものをイメージしてほしい。
文＝七井レコア