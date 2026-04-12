YUSIIが、1st EP『Quiet Fire』を4月29日に配信リリース。また、収録曲「PADDLE」を4月22日に先行配信し、同曲のMVを公開する。

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本作のタイトル“静かな火”には、胸の奥に秘めた、消えることのない情熱という意味が込められている。収録曲には、YUSIIとして初のリリース作品となった「OMOKAGE」のほか、ドラマ『夫の家庭を壊すまで』主題歌「DOWN UNDER」の新たなバージョンなどを収録。全7曲を通して、誰にも言えない孤独や痛み、忘れられない記憶といった、誰もが抱える感情を、繊細な言葉と歌声で丁寧に描き出している。

また、本作のプロデュースはRyosuke “Dr.R” Sakaiが担当。洗練されたサウンドプロダクションが、YUSIIの持つ静かで深い表現を、より美しく際立たせている。

・YUSII コメント

今回のEP「Quiet Fire」は、静かな火という意味ですが、転じて、心の内に秘めた情熱という意味もあります。このEPに収録されている楽曲たちには、僕自身の内なる情熱が、多分に反映されていると思います。

小さな静かな火ではあるけれども、暖かく、照らしてくれる。

あなたにとって、そんなEPになったら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）