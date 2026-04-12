お笑いタレント・東ＭＡＸこと東貴博が１１日、「最高の夜！」と題してブログを更新。爆笑問題・田中裕二の自宅に招かれ、家族連れで訪問し、おいしい食事をご馳走になったことを明かした。

「先日 爆笑問題の田中さんちにお呼ばれ 古坂大魔王 Ｘ-ＧＵＮ西尾とご飯 楽しかったわぁ」と感動を伝えた。

「全然気を使わないのよね むしろ田中さんが使う みんな家族を連れ立って」と広々としたリビングでワインを飲んだり食事をする楽しげな写真をアップ。オーバル（楕円形）の大理石と思われる大きなテーブルには美味しそうな料理がずらり。その奥にはピアノが置かれ、子供がハンモックで楽しそうに遊ぶ姿も。

「最高の夜よね もえちゃんが料理して 田中さんが洗ってた」と田中の妻でタレント・山口もえが手料理をふるまい、田中が皿などを洗っていた様子も明かし、「何から何までご馳走さＭＡＸ もっと頻繁にやりたいね つーか 家がデカい くそ〜（＞＿＜）」と記した。

山口は２０１５年１０月、２人の子供連れで田中と結婚（※ともに再婚）。１７年５月には第３子で田中との間には初めての子となる女児（８）を出産した。