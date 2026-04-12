宮城の日本酒造「一ノ蔵」でこの日だけの特別体験。世界一受賞酒を含む12種飲み比べで運命の一杯に出会えるかも

宮城県の日本酒造『一ノ蔵』が2026年4月18日に「蔵開放」を開催する。この日限りの蔵見学や、限定酒の販売、飲み比べなど内容は盛りだくさん。 一ノ蔵をまるごと楽しめるイベントだ。

蔵元厳選12種類を飲み比べ！ フードやお土産コーナーも

宮城県大崎市で地元の伝統的な地酒を醸造する『一ノ蔵』。2025年に6年ぶりに開催し大盛況だった「一ノ蔵 蔵開放」が、2026年4月18日に実施される。

一ノ蔵 蔵開放 2026年4月18日開催！

コンテストで世界一を受賞品を含む蔵元厳選の12種類のお酒を味わえる「有料試飲」が目玉のイベント。1枚〜2枚で1杯のお酒と交換できるチケット（11枚綴り1000円）が販売され、飲み比べができる。多彩な味わい、特徴を持つお酒が集まるとのことで、自分好みの日本酒を見つけられそうだ。

蔵人による”蔵見学”はこの日限りの特別なイベント。参加者には数量限定で「蔵人カード」がもらえるという。

フードコーナーでは『一ノ蔵』の日本酒で煮込んだ「美酒鍋」など人気キッチンカーが出店する。子ども向けのゲームコーナーも登場し、老若男女が楽しめる催しとなっている。

物販コーナーでは、生タンクからの「特別純粋生原酒」量り売りやオリジナルグッズが販売される。お土産に買ってイベント後も余韻を楽めそうだ。

日本酒好きの友人や家族とぜひ訪れたい。

「一ノ蔵 蔵開放」開催概要

開催日時：2026年4月18日 10時〜14時（お酒チケット販売 10時〜13時）※雨天決行

開催場所：宮城県大崎市松山千石字大欅14番地『一ノ蔵』 ※駐車場有

入場料：無料（試飲は有料のお酒チケット要）

交通：JR東北本線松山町駅から無料送迎バスが随時往復運行

公式HP：https://ichinokura.co.jp/

「一ノ蔵 蔵開放」 アクセス案内

【画像】宮城・一ノ蔵 蔵開放 イベント概要（2枚）