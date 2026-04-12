タレントの矢口真里（43）が、「スマホケース見せたかっただけの女」とつづった自撮りショットを公開した。

【映像】矢口真里、整形疑惑が寄せられた自撮り動画

これまでにもInstagramで、たびたび自撮りショットを公開してきた矢口。2025年8月4日の投稿では、「よく肌綺麗ですねって言われますが、もちろんアプリで肌ツルッツルに加工してます。よろ」とカミングアウトしていた。

2026年1月6日には、車内での動画をアップ。すると、「整形してますか？顔違いますけど」というコメントが寄せられ、「してませんけど」と困惑した反応を見せていた。

矢口真里「スマホケース見せたかっただけ」自撮りショットを公開

4月9日はストーリーズを更新。「スマホケース見せたかっただけの女 縦眉もっくんステッカー激お気に入り」とコメントし、3人組ロックバンド『Mrs. GREEN APPLE』の大森元貴のステッカーが貼られたスマホとともに自撮りショットを公開した。

続けて、「今日は2つのお仕事、真逆な内容で楽しかったです」と、顔のアップの写真も投稿している。（『ABEMA NEWS』より）