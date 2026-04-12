ウイング席に3本塁打を放った阪神打線

■阪神 9ー3 中日（11日・バンテリンドーム）

阪神は11日、バンテリンドームで行われた中日戦に9-3で勝利した。今季から新設されたホームランウイングに3本塁打を叩き込むなど9得点。ファンからは「最高やあああ！」「阪神のために作られたんだっけ？」「阪神の方が恩恵受けてる」と喜びの声があがった。

試合は初回、森下が3試合連発となる2号ソロで先制。前日に続いてウイング席へ飛び込む一発だった。2回には大山が左中間へソロ、7回には佐藤が右中間へ3ランと、ウイング席へ3発叩き込んだ。

バンテリンドームは左中間と右中間の最深部までの距離が116メートルから一気に110メートルまで短縮。打者の前に立ちはだかっていた高さ4.8メートルのフェンスも3.6メートルまで低くなった。

昨年までの球場ならこの3本塁打は無かったということになり、ネット上のファンはウイング席の存在に“感謝”。「ホームランウイングの恩恵すごすぎる」「ホームランウイングを一番上手に扱えてるのがビジターの阪神」「HRウイングあざっす」「阪神、今年最高の補強 ホームランウイング」といった声があがっていた。

かつて阪神の「鬼門」とも呼ばれた球場だが、ウイング席の無かった昨年もビジター球団としては最多の11本塁打を放っている。（Full-Count編集部）