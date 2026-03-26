この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「サンフランシスコには「未来」がありました！　それはとても「人間」的な未来でした！！」と題した動画を公開した。動画では、脳科学者の茂木健一郎が、AI研究の中心地である米サンフランシスコを訪れ、最新テクノロジーと豊かな文化が交差する街のリアルな空気感を伝えている。

動画の中で茂木は、サンフランシスコ滞在の最後を締めくくるにあたり、街歩きをしながら現地の様子をレポートしている。街中にはAI関連のビルボード広告が多く立ち並んでおり、「まさにAIの中心地なんだな」と肌で感じたという。また、前日にはサンフランシスコ交響楽団によるバッハの「イースター・オラトリオ」を鑑賞し、文化や芸術が非常に盛んな都市の一面にも触れたことを明かしている。

街を歩く最中には、無人自動運転タクシー「Waymo（ウェイモ）」が実際に走行している姿を何度も目撃。「普通にWaymoが走ってる」「あ、またもう1台！」と立て続けに遭遇し、無人で走行する光景に驚きと興奮を見せた。さらに、ウクライナカラーにライトアップされたシティホールや、AppleのOSのコードネームにもなった急な坂道「ロンバード・ストリート」など、街の象徴的なスポットも紹介している。

茂木は今回の滞在を振り返り、「街に実際に来て空気に触れて、人々の様子に触れて伝わってくる言語化できないもの」があるとし、現地に足を運ぶ「身体性」の重要性を強調した。最新テクノロジーの進化と人間的な温かみが共存するサンフランシスコの姿は、私たちのインスピレーションを刺激し、未来のライフスタイルを考える上での大きなヒントになりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

AIの中心地・サンフランシスコ滞在の振り返り
00:45

文化と芸術の街！サンフランシスコ交響楽団のコンサートへ
01:05

街を走る無人タクシー「Waymo」に連続で遭遇
01:52

AppleのOS由来の坂道「ロンバード・ストリート」
02:30

現地で空気に触れる「身体性」の重要性について

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