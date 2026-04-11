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脳科学者の茂木健一郎が、YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」にて「サンフランシスコで完全自動運転のWaymoに乗りながら、『人工知能』と『人間』の未来について徹底的に考える」と題した動画を公開した。動画では、サンフランシスコ市内で完全無人の自動運転タクシー「Waymo」に乗車し、AIによるモビリティ技術の現在地と、人間とAIが共存する未来について深い考察を巡らせている。



茂木氏は、2011年頃からGoogleの自動運転プロジェクト（現在のWaymo）の進化を見守ってきたと振り返る。当時は人間が介入するセーフティドライバーが乗車していたが、約15年の時を経て、現在では完全に無人の状態で複雑な市街地を走行している。屋根に搭載されたLiDAR（レーザー光線）などで周囲の状況を全方位で正確に把握しながらスムーズに走るWaymoに乗り、茂木氏は「安心感がすごくある」と率直な感想を漏らした。



その安心感の根拠として、Waymoが地球4万周分に相当する2億マイル以上の走行実証データを蓄積している点を挙げる。熟練ドライバーであっても生涯に走れる距離は限られているが、AIは数百万倍の経験をネットワーク上で共有し、例外的な事象にも対応できるよう常にアップデートされているため、人間の運転よりもはるかに信頼性が高いと指摘する。



さらに、脳科学者の視点から人間の「意識」に言及した。「人間の意識って、人間が生存するために進化してきた」と前置きし、感情の起伏や注意の散漫さを持つ人間の意識は、そもそも車の運転という行為には最適化されていないと解説。むしろ、疲労や感情に左右されず、周囲を同時に監視し続けることができるAIの方が、運転タスクにおいて圧倒的に優れているという説を展開した。



動画の終盤、茂木氏は人間のドライバーがいない車内空間について「座禅してもいいだろうし、いろんな形でこの空間って使える」と述べ、単なる移動時間が新しい体験の場に変わる可能性を示唆した。自動運転技術が水道や電気のような社会インフラとして街に溶け込んでいく未来を予感させ、AIが私たちの生活空間をどう再定義していくのか、知的好奇心を強く刺激する内容となっている。