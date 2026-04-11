神グッズ爆誕！「見つけた瞬間即買いだったわ！」安心感が段違いの100均園芸グッズ

鉢植えに水をあげるとき、「ちゃんと水が抜けているか、蒸れてしまっていないか…」ちょっと不安になること、ありませんか？ダイソーには、そんな見えにくい部分の悩みに寄り添う園芸アイテムがあります。鉢の底に仕込むだけで、水がスムーズに流れて空気も通りやすい状態に。根のコンディションを整えやすく、「ちゃんと育ってほしい」を支えてくれる存在です。

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商品情報

商品名：鉢底ネット6cm

価格：￥110（税込）

内容量：8個入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480897714

立体フォルムが良い仕事してる！ダイソーの『鉢底ネット6cm』

植物を育てるときに鉢の底に敷くネットって、平たいシート状のものが多い印象がありました。

そんななか、ダイソーの園芸グッズ売り場で見かけたのは、ペラッとしたシートではなく、全体に凹凸があるデザイン！

山と谷が組み合わさった立体的な形で、上から見ると星のような模様になっています。見た目からして、ひと工夫あるのが伝わってきて、即カゴINしました。

特徴的なのはこの高さのある設計。平たいネットと違って、鉢底に空間が生まれるつくりです。この起伏が水や空気の通り道を作ってくれます。

複雑な傾斜がいくつも組み合わさっているので、水が流れるルートがひとつに偏らないのがポイントです。

凹凸構造で水が流れやすい！水やり後の安心感が格段にアップ！

使い方は従来と同じで、鉢の底に置いて、上から土を入れるだけ。

水やりをすると、急な傾斜に沿って水が外へ流れていきます。底に水がたまりにくくなるので、過湿による根腐れなどのトラブルを防げます。

実際に使ってみると、水が抜けていくスピードが速く、平たいネットに比べて水はけの良さが格段にアップしているように感じました…！

土や泥で一部がふさがれてしまっても、別の隙間から水や空気が抜けていくから、水が一箇所に留まりにくく、スッと抜けていくように思います。

鉢底との接地面も最小限に抑えられていて、従来のシートタイプや簡易な円錐型と比べて、水はけの良さがぐっと上がっている印象です。

今回は、ダイソーの『鉢底ネット6cm』をご紹介しました。価格は8個セットで110円（税込）。根腐れが心配なときや、大切な植物の健康をキープしたいときに強い味方になってくれます。

見えない部分にひと手間加えるだけで、育てるときの安心感が変わってきます。水はけと通気性が整うことで、植物のコンディションを保ちやすくなりますよ。ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。