AKB48鈴木くるみ（21）が11日、東京・秋葉原のAKB48劇場で行われた公演で、グループ卒業を発表した。

公演後、グループの公式ブログでも発表され「私、鈴木くるみはAKB48を卒業します。約9年半の間、私のことを見つけて、応援してくださったファンのみなさん、本当にありがとうございました」と報告。「私は12歳でAKB48に加入し、アイドルとしても、人としても未熟だった私を、AKB48というグループがここまで成長させてくれました。たくさん失敗してしまうこともありましたが、その度に味方でいてくださったファンのみなさんやメンバー・スタッフのみなさんに支えていただき、ここまで続けてくることができました。残り少ない時間ではありますが、ファンのみなさんからいただいた愛をお返しできるように、感謝の気持ちを伝えながら過ごしたいと思います。最後までよろしくお願いいたします」とつづった。

5月15日に卒業公演を行う予定という。

鈴木は、16年にAKB48の16期生として加入し、17年12月に正規メンバーに昇格。シングル選抜経験はないものの、昨年8月には写真集「夢の重さ」を発売するなど、グラビアでも活躍した。