名古屋FW山岸祐也が絶好調

名古屋グランパスFW山岸祐也が先月の入籍発表後に5試合5発と絶好調だ。

ファンからも「やっと本領発揮」「嫁さん影のMVP」と、反響を呼んでいる。

山岸は3月5日にタレント、ドラマーのSHONOさんとの入籍を発表。すると第5節のアビスパ福岡戦（5-1）で2ゴールを挙げたのを皮切りに、第7節サンフレッチェ広島戦（2-1）で1ゴール、第9節セレッソ大阪戦で2ゴールと入籍発表後に5試合で5得点とゴール量産体制に入った。通算6得点で、川崎フロンターレのFWエリソン、ガンバ大阪のFWデニス・ヒュメットと並ぶ得点ランクトップタイとなった。

Jリーグ公式YouTubeは「新婚パワー」と題して福岡戦以降のゴールをまとめた山岸のプレーハイライトを公開。「こんなにポストプレー上手い選手だと思わなかった」「ミシャサッカーにマッチしすぎ」「ポストプレー格別」「特集のされ方がおもろい」「月間MVP最有力候補」「シュート技術本当に高い」と躍動するストライカーの活躍を称えるコメントも多く寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）