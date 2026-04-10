日本時間午後９時半に３月の米消費者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比３．４％上昇、コアの大方の予想は前年比２．７％昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の２．４％上昇、２．５％上昇から加速すると見込まれている。米クリーブランド地区連銀のインフレ予測モデル「インフレーション・ナウキャスト」は、３月の米消費者物価指数総合の前年比を３．２５％上昇、コアの前年比を２．６０％上昇としており、３月の米消費者物価指数が予想を下回る結果になるようであれば、ドルが売られる可能性がある。



また、日本時間午後１１時には２月の米製造業受注や４月の米ミシガン大学消費者信頼感速報値も発表される。２月の米製造業受注は、大方の予想が前月比０．２％減となっており、前月比では２カ月ぶりに減少するとみられ、４月の米ミシガン大学消費者信頼感速報値は、大方の予想が５１．５となっており、前月の５３．３を下回り、２カ月続けて低下すると見込まれている。



MINKABU PRESS

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