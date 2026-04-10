ソフトバンクは、新料金プラン「ペイトク2」の契約者を対象に、広告なしで動画視聴ができる「YouTube Premium Lite」が1年間無料となる「YouTube Premium Lite セット」などの特典を、2026年6月2日より提供する。

YouTube Premium Lite セットの概要

「YouTube Premium Lite セット」では、動画の広告非表示やオフライン再生、バックグラウンド再生に対応した「YouTube Premium Lite」が1年間、追加料金なしで提供される。対象は過去に同特典の適用を受けたことがないなどの条件を満たすユーザー。

13カ月目以降は、Googleが設定する日本国内のAndroid版公式月額料金から10％引きの価格で利用でき、2026年4月時点の料金設定では月額701円となる。

なお、YouTube Premium Liteでは、音楽コンテンツやYouTube ショート、検索、閲覧時に広告が表示される場合がある。

YouTube Premiumの割引特典

YouTube Musicも楽しめる「YouTube Premium」を希望するユーザー向けには、「Premium Step 特典」が用意される。Android版の公式月額料金から毎月600円が割り引かれ、1年間は月額680円（2026年4月時点）で利用できる。

13カ月目以降は「YouTube Premium バリュー特典」へと移行し、公式月額料金の10％オフとなる月額1144円（2026年4月時点）で継続利用が可能。

申し込み条件

いずれの特典も、ソフトバンクの新プラン「ペイトク2」の契約者が対象となる。利用にはGoogleアカウントの設定が必要で、My SoftBankからの申し込みが求められる。

なお、YouTube Premiumのファミリープランや学割プラン、年間プランなどは対象外とされている。本特典の終了時期は未定。