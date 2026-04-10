球団発表

ロッテは10日、6月20日の本拠地・楽天戦で開催するイベント「TEAM26デー」において、OBの久保康友氏が来場すると発表した。当日は球場外周にて写真撮影会やトークショーを実施するほか、試合前セレモニーにも登場する予定となっている。

「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、2026年度TEAM26有料会員をはじめ、ロッテファンへ感謝の気持ちを込めて各種企画を実施するイベント。

当日はOBが来場し、球場外周ステージにてトークショーや写真撮影会を行う。4月3日から5日に開催した同イベントには清水直行氏、竹原直隆氏、今江敏晃氏、成瀬善久氏、内竜也氏が来場した。

○久保康友氏

「TEAM26、20周年おめでとうございます。今回このようなイベントに皆様と御一緒させていただけて大変光栄です。またこのような機会を与えてくださり球団関係者の皆様に感謝いたします。マリーンズはプロ野球生活をスタートさせた場所と共に日本一にもなった特別な球団です。当日は、熱い思いを振り返りながら素晴らしい時間を共有できることを楽しみにしています」（Full-Count編集部）