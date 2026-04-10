元日本テレビアナウンサー、多昌博志さんが多発肝腫瘍で死去 63歳 3月27日に検査入院…今月1日に誕生日を迎えたばかりだった
元日本テレビアナウンサーで、日テレ学院の学院長を務めていた多昌博志（たしょう・ひろし）さんが7日、多発肝腫瘍のため死去した。63歳。10日、同学院などが発表した。葬儀は近日中に近親者のみで執り行われるという。
【写真】交友関係も広く…阪神OB会長・掛布雅之氏と笑みを浮かべる多昌博志さん
発表によると、多昌さんは3月27日に体調不良で検査入院し、4月7日に死去したという。今月1日に63歳の誕生日を迎えたばかりだった。
多昌さんは、1963年4月1日生まれ。中央大学法学部を卒業後、85年に日本テレビに入社し、アナウンス部では主にスポーツ中継（プロ野球・サッカー・陸上など）を担当した。その後、2025年からは「日テレ学院長」に就任し、後進育成に力を注いでいた。
【写真】交友関係も広く…阪神OB会長・掛布雅之氏と笑みを浮かべる多昌博志さん
発表によると、多昌さんは3月27日に体調不良で検査入院し、4月7日に死去したという。今月1日に63歳の誕生日を迎えたばかりだった。
多昌さんは、1963年4月1日生まれ。中央大学法学部を卒業後、85年に日本テレビに入社し、アナウンス部では主にスポーツ中継（プロ野球・サッカー・陸上など）を担当した。その後、2025年からは「日テレ学院長」に就任し、後進育成に力を注いでいた。