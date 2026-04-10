ゼンデイヤ、脇に刻まれた「t」のタトゥーに注目集まる
『スパイダーマン』で共演したトム・ホランドと挙式済みだと囁かれるゼンデイヤ。『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3のプレミアイベントで披露した「t」のタトゥーに注目が集まっている。
【写真】脇に小さく刻まれた「t」の文字（拡大） 美背中全開の後ろ姿も
Bazaarによると、現地時間4月7日夜、ロサンゼルスで開催されたプレミアイベントに、アッシュ・スタジオによるチョコレートブラウンのシルクドレスをまとったゼンデイヤが来場。脇から背中にかけて大胆にカットされたドレスから、「t」と彫られたタトゥーをのぞかせ、堂々とポーズを取った。
PEOPLEによれば、ゼンデイヤは2014年11月に、ボストンのタトゥーショップにて、トムのイニシャルである「t」と彫ってもらっていたという。トムも一緒に訪れており、胸元にゼンデイヤのイニシャルである「z」を彫ったそうだ。タトゥーアーティストのリリー・ジャーンリッドは当時、「お会いできて本当にうれしかったし、とても楽しかったです！」と話していた。
ゼンデイヤの「t」のタトゥーは、昨年1月に開催されたゴールデン・グローブ賞授賞式で、ダイヤのリングを披露し婚約を公表する形となった際にも、ドレスの脇からちらりと見え、話題となっていた。
二人をめぐっては、ゼンデイヤのスタイリストを長年務めるロー・ローチが、先月初めに開催されたアクター賞（旧SAGアワード）のレッドカーペットで、「結婚式はもう済んだよ。見逃したね」と語ったことから、結婚の噂が浮上している。
なお、今回のプレミアイベントで珍しく「t」タトゥーを披露したゼンデイヤだが、左手薬指には、トムから贈られたとされるジェシカ・マコーマックのダイヤモンドの婚約指輪と、結婚指輪とみられる金のシンプルなリングが光っていた。
【写真】脇に小さく刻まれた「t」の文字（拡大） 美背中全開の後ろ姿も
Bazaarによると、現地時間4月7日夜、ロサンゼルスで開催されたプレミアイベントに、アッシュ・スタジオによるチョコレートブラウンのシルクドレスをまとったゼンデイヤが来場。脇から背中にかけて大胆にカットされたドレスから、「t」と彫られたタトゥーをのぞかせ、堂々とポーズを取った。
ゼンデイヤの「t」のタトゥーは、昨年1月に開催されたゴールデン・グローブ賞授賞式で、ダイヤのリングを披露し婚約を公表する形となった際にも、ドレスの脇からちらりと見え、話題となっていた。
二人をめぐっては、ゼンデイヤのスタイリストを長年務めるロー・ローチが、先月初めに開催されたアクター賞（旧SAGアワード）のレッドカーペットで、「結婚式はもう済んだよ。見逃したね」と語ったことから、結婚の噂が浮上している。
なお、今回のプレミアイベントで珍しく「t」タトゥーを披露したゼンデイヤだが、左手薬指には、トムから贈られたとされるジェシカ・マコーマックのダイヤモンドの婚約指輪と、結婚指輪とみられる金のシンプルなリングが光っていた。