【桜花賞／データ攻略】ドリームコアとアランカールの「買い or 消し」　良血馬2頭から“GI級濃厚”にロックオン

今週は阪神競馬場で桜花賞（芝1600m）が行われる。桜の女王の座を目指し18頭の精鋭が覇を競う。

ここでは、過去10年からドリームコアとアランカールにフォーカスしたデータを取り上げる。

■ドリームコアに「3.1.2.3」の追い風

これまで4戦3勝とキャリアを通じて安定した成績。勇躍GIの舞台に殴り込みをかけるのがドリームコアだ。現役時代に香港カップなどGI2勝の母ノームコアを持つ良血馬。初の関西圏かつ右回りが不安視されるなか、データが下した結論は？

・前走芝重賞で2着に0秒3差以上の勝利【3.1.2.3】

アーモンドアイやリバティアイランドといった怪物級はもちろんのこと、昨年の勝ち馬エンブロイダリーもこれに該当。前走芝重賞で2着に0秒3差以上の勝ち馬×桜花賞は“切っても切れない”軽視禁物の関係性にあるのだ。

ドリームコアについて補足すると、前走クイーンカップの勝ち時計は歴代3位。それより速かったのは前述のエンブロイダリーにメジャーエンブレムと、複数のGI勝ちがある名牝が並ぶ。これからはじまるサクセス・ロードの第一歩として歩む桜花賞。ここを制して世代トップの座につく可能性は十分だ。

■アランカールに「0.0.2.55」の鬼門データ

同じ良血馬でも、アランカールには消し材料が浮上。母シンハライトは現役時代にオークスを勝利。デビューから2連勝を飾った際のインパクトは絶大で、ここでも上位人気が予想される1頭だが、今回はローテーションに一抹の不安がよぎる。

・前走3着以下かつGI馬券内なし【0.0.2.55】

レシステンシア、リスグラシューをはじめチューリップ賞3着から本番での着順アップに成功した馬はチラホラいるが、それらの共通点として挙げられるのが「2歳GIでの馬券内あり」。この条件の非該当馬は勝利はおろか、連対すらない状況となっているのだ。

大外一気を選択せざるを得ない脚質ゆえ、多頭数では距離ロスを強いられる競馬が目立つアランカール。前述のデータ×自身の脚質を鑑みたとき、少なくともアタマ推奨には躊躇してしまう。

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

馬柱の隅々まで徹底分析を行い、確かな精度で軸馬・妙味馬を抽出する「馬柱探偵」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。