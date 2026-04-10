

香川県庁

独創的で革新的なビジネスプランを募集し、県経済の活性化につなげようと、香川県が「ビジネスチャレンジコンペ2026」を行います。

起業後5年以内（2026年4月1日現在）で、香川県内に本店や主要な事業所がある中小企業や一般財団法人、NPO法人などが応募できます。募集期間は6月1日まで。

最優秀賞（1社）に500万円以内、優秀賞（1社）に300万円以内、奨励賞（1社）に200万円以内の補助金が交付され、インキュベート施設の無料提供（最優秀賞と優秀賞）、県内金融機関による支援（融資）など特典があります。

応募シートの提出締切は2026年6月1日で、ビジネスプランの提出締切は6月22日、7月下旬に書類選考があり、9月5日に高松シンボルタワーで公開プレゼンと審査、表彰式が行われます。

香川県のホームページで公募要領や申請様式などを公表しています。問い合わせ先（事務局）は、香川県商工労働部産業政策課 起業促進・成長支援グループ（電話087ｰ832-3353）。

「香川県ビジネスチャレンジコンペ」は2023年から毎年実施しています。2025年は18社から応募があり、「空き家を地域の宝へ」というビジネスプランの株式会社Zenが最優秀賞、「香川県から世界一のPCブランド創出」を目指す株式会社BANDALが優秀賞、「シングルマザーをITエンジニアに」を掲げる株式会社グイが奨励賞を受賞しました。