有村架純、意外すぎる”唯一の芸人友達” 『ラヴィット！』出演も…川島明が猛抗議「インサイダー取引！」
俳優の有村架純が、10日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』に出演。意外すぎる“唯一の芸人友達”を紹介した。
【写真】有村架純”唯一の芸人友だち”と笑顔の共演ショット
堤真一、山田裕貴とともにゲストとして登場した有村。出演にあたって「ドラマでご一緒してから。芸人さんでプライベートの交流があるのは●さんだけなので（スタジオに）一緒にいるとうれしい」と熱望していたようで、番組では、その芸人友だちも出演することになった。
スタジオに登場したのは、おいでやす小田。正装で登場し「おはようございます！きょうは（有村の）執事なので」と意気込むと、有村はほほえみながら受け止めた。ところが、出演にあたって、小田と有村の連絡の様子が明かされると、様相が一転。小田との共演を熱望する有村に、小田が「アンケートで（出てほしいと）書いてくれたら、たぶん決まりますよ」とアドバイスしていたことが発覚し、MCの川島明が「インサイダー取引だ！ダメだ！こんなの」と“猛抗議”していた。
【写真】有村架純”唯一の芸人友だち”と笑顔の共演ショット
堤真一、山田裕貴とともにゲストとして登場した有村。出演にあたって「ドラマでご一緒してから。芸人さんでプライベートの交流があるのは●さんだけなので（スタジオに）一緒にいるとうれしい」と熱望していたようで、番組では、その芸人友だちも出演することになった。