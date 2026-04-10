米国のアップルオンラインストアで「Mac mini」と「Mac Studio」の出荷が大幅に遅れています。

↑世界的メモリ不足の影響は免れず（画像提供／Adrian Maximiliano Arellano／Unsplash）。

海外メディアのMacRumorsによれば、RAM（メモリ）を増設した構成のMac miniおよびMac Studioの多くで、配送予定日が最大4〜5か月と表示されているとのこと。この遅れは、大容量のRAMを必要とする「AIサーバー」の需要急増による、世界的なメモリ不足によるものです。

たとえば、「M4 Pro」チップと64GBのRAMを搭載したMac miniを米国のオンラインストアで注文した場合、出荷までに約16〜18週間かかります。また、「M3 Ultra」チップと256GBのRAMを搭載したMac Studioは出荷まで約18〜22週間かかり、店頭受け取りも9月まで利用できない状態です。

先月、アップルはMac Studioから512GB RAMのオプションを削除しました。 メモリの価格が安定、あるいはわずかに下落し始めているとの報道もありますが、それでも過去の平均価格を大きく上回ったままです。

このような情勢の中、私たち日本の消費者も買い物戦略を再考する必要がありそうです。

Source: MacRumors

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