毎週土曜 あさ5時55分〜・毎週日曜 あさ7時30分〜放送の日本テレビ系「シューイチ」。

「Travis JapanのスタディーJAPAN」では、初大阪ロケに挑戦。年間来客数1600万人を誇る大人気テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」にTravis Japan 川島如恵留・吉澤閑也・松倉海斗がUSJのクルーとして潜入！USJの人気の秘密や裏側を学ぶ様子を4月11日（土）・18（土）の2週にわたって放送する（※一部地域を除く）。

◆4月11日（土）放送【前編】

初USJだという吉澤を中心にUSJに到着し嬉しそうな3人。そんな3人の前に現れたのは1万6000人のUSJクルーのわずか1％しかいないという接客のプロ「パーク・コンシェルジュ」。細やかなホスピタリティーの工夫を目の前に3人も驚がく。

実際に「パーク・コンシェルジュ」が行っているというマル秘トレーニングに3人も挑戦！トレーニング中、吉澤の一人称がなぜか「お兄さん」になる!? 川島も「自然と笑顔になれる」という一風変わったトレーニング内容とは？

トレーニング後、3人は実践に向けクルーの制服に着替えへ。クルーの制服500種類以上・約10万着が管理されている棟に潜入。果たして3人は、学んだテクニックを生かし、実際にお客さんを喜ばせることはできるのか!? ホスピタリティー精神から出た“松倉流”奇想天外なかけ声も!?

◆4月18日（土）放送【後編】

パーク内でお客さまに気持ち良く過ごしてもらうための大きな鍵となる「パークサービス（お掃除）クルー」をスタディー！3人は「パークサービス（お掃除）クルー」専用の制服に着替える。ただ綺麗にするだけではない!? 人々を笑顔にする路面・ベンチの掃除、ゴミ回収をする上でのひと工夫とは。

実践編では、映画の世界を再現した水上スタントショー「ウォーターワールド」でのお掃除に挑戦。ショーとショーの間のお掃除にかけられる時間は15分で、約3000席の濡れたベンチや地面の水の処理、ゴミの回収を終えるという過酷業務に3人の悲鳴がこだまする…!? 果たして3人は時間内に遂行することができるのか？

スタディー後はついに念願のご褒美!? 3人は特に松倉が大好きだという「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」に到着。3人で「ハリー・ポッター」コスチュームのローブ姿に変身しテンションは最高潮に！

