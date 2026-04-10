『ラヴィット！』いつもと違う“開始時間” 有村架純が熱望した“芸人”も出演へ
TBS系バラエティー『ラヴィット！』の公式Xが、10日までに更新。きょう10日放送のスタート時間が、いつもと異なる8時20分からであることが伝えられた。
【写真】相席スタート山添から“卒業候補”と名指しされた芸人
同日朝の8時20分まで『マスターズゴルフ2026』第1日を放送予定。『ラヴィット！』Xでは「明日のお知らせ／朝8時20分から生放送※開始時間が異なります。日曜劇場 #GIFT堤真一さん 山田裕貴さん 有村架純さん生出演」と告知。
続けて「有村さんが出演を熱望した芸人が登場！新企画 有村架純にハマるのは誰？を開催」と伝えている。
【写真】相席スタート山添から“卒業候補”と名指しされた芸人
同日朝の8時20分まで『マスターズゴルフ2026』第1日を放送予定。『ラヴィット！』Xでは「明日のお知らせ／朝8時20分から生放送※開始時間が異なります。日曜劇場 #GIFT堤真一さん 山田裕貴さん 有村架純さん生出演」と告知。
続けて「有村さんが出演を熱望した芸人が登場！新企画 有村架純にハマるのは誰？を開催」と伝えている。