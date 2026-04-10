【桜花賞】ドリームコアは504kg…出走馬の調教後の馬体重
4月12日（日）に行われる第86回桜花賞（G1）出走馬の調教後における馬体重が発表された。
1枠1番
フェスティバルヒル
馬体重：454
前走馬体重：448
4月9日（木）に栗東で計量
四位洋文・栗東
1枠2番
サンアントワーヌ
馬体重：467
前走馬体重：460
4月8日（水）に栗東で計量
鹿戸雄一・美浦
2枠3番
ディアダイヤモンド
馬体重：463
前走馬体重：460
4月9日（木）に美浦で計量
手塚貴久・美浦
2枠4番
エレガンスアスク
馬体重：428
前走馬体重：432
4月9日（木）に栗東で計量
田中克典・栗東
3枠5番
ギャラボーグ
馬体重：498
前走馬体重：500
4月8日（水）に栗東で計量
杉山晴紀・栗東
3枠6番
アイニードユー
馬体重：468
前走馬体重：460
4月9日（木）に栗東で計量
吉村圭司・栗東
4枠7番
アランカール
馬体重：430
前走馬体重：432
4月8日（水）に栗東で計量
斉藤崇史・栗東
4枠8番
ロンギングセリーヌ
馬体重：504
前走馬体重：496
4月9日（木）に美浦で計量
竹内正洋・美浦
5枠9番
ルールザウェイヴ
馬体重：426
前走馬体重：420
4月8日（水）に美浦で計量
宮田敬介・美浦
5枠10番
ナムラコスモス
馬体重：500
前走馬体重：484
4月8日（水）に栗東で計量
大橋勇樹・栗東
6枠11番
ジッピーチューン
馬体重：433
前走馬体重：428
4月9日（木）に美浦で計量
林徹・美浦
6枠12番
スウィートハピネス
馬体重：446
前走馬体重：440
4月8日（水）に栗東で計量
北出成人・栗東
7枠13番
リリージョワ
馬体重：470
前走馬体重：450
4月8日（水）に栗東で計量
武幸四郎・栗東
7枠14番
ドリームコア
馬体重：504
前走馬体重：502
4月8日（水）に栗東で計量
萩原清・美浦
7枠15番
スターアニス
馬体重：486
前走馬体重：478
4月9日（木）に栗東で計量
高野友和・栗東
8枠16番
ショウナンカリス
馬体重：424
前走馬体重：420
4月9日（木）に美浦で計量
加藤士津八・美浦
8枠17番
ブラックチャリス
馬体重：470
前走馬体重：462
4月8日（水）に栗東で計量
武幸四郎・栗東
8枠18番
プレセピオ
馬体重：472
前走馬体重：470
4月8日（水）に栗東で計量
笹田和秀・栗東