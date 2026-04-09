開幕から12試合で24発と驚異のペース…3カード連続勝ち越し

■日本ハム 4ー2 楽天（9日・楽天モバイルパーク）

日本ハムは9日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天戦に4-2で逆転勝ちし、3カード連続勝ち越しを決めた。6回に清宮幸太郎内野手が5号3ランで試合を決めたが、新庄剛志監督は「ああ普通、普通。……普通」とクールに振り返った。

相手先発ウレーニャの前に5回までわずか2安打で二塁すら踏めなかった。しかし下半身の張りで降板すると、6回に打線が奮起。2番手の内を相手に矢澤、水野、奈良間の3連打でわずか10球で同点とし、清宮幸が代わった加治屋の直球を捉えて左中間のホームランゾーンに運んだ。

これでチームは開幕から12試合で24発と異例のペースでアーチを量産している。指揮官は普段から清宮幸に対して期待が大きいからこそ“厳しい”だけに「普通」を連発したあと、「それくらいはやっておかないとね」と口にした。

そして「その前の奈良間くん、水野くん、矢澤くん。うれしかったね。必死なんで、今、彼たちは。打たせてあげたいなという気持ちで何もサインを出さず、やってくれると信じて。ほんまにやりよった。びっくりした」。アピールする立場の若手たちが結果を残したことに目尻を下げた。（町田利衣 / Rie Machida）