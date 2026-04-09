ファミマ、埼玉最大級のロックフェス「VIVA LA ROCK」とコラボ 赤と黒のロックな強演「レッド＆ブラックカレー」登場
【モデルプレス＝2026/04/09】ファミリーマートは「VIVALA ROCK 2026 Supported by SAISON」とのコラボ商品「レッド＆ブラックカレー」を4月14日から埼玉県、茨城県の一部、栃木県、群馬県、千葉県の一部、東京都の一部の約2,000店にて発売する。
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「VIVA LA ROCK」は毎年5月に開催されている埼玉県最大の音楽フェス。ファミリーマートでは2019年から「VIVA LA ROCK」とのコラボ商品を展開している。このたび「VIVA LA ROCK」とのコラボ商品第8弾として、「レッド＆ブラックカレー」を発売。トマトの旨味と酸味が調和したレッドカレーとビーフの旨味にスパイスの香りを感じられるブラックカレーの2種類のカレーを相盛りで楽しめる欲張りなカレー。ライスはイエローライスを使用し、それぞれのカレーに合う仕立てとなっている。レッドカレーとブラックカレーのロックなコラボを楽しむことができる。（modelpress編集部）
【商品名】レッド＆ブラックカレー
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】埼玉県、茨城県の一部、栃木県、群馬県、千葉県の一部、東京都の一部
【内容】トマトの酸味や旨味のあるレッドカレーと、ビーフの旨味にスパイスが
感じられるブラックカレーの2種類のカレーを楽しめるお弁当。
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◆ファミマ、コラボ商品「レッド＆ブラックカレー」登場
「VIVA LA ROCK」は毎年5月に開催されている埼玉県最大の音楽フェス。ファミリーマートでは2019年から「VIVA LA ROCK」とのコラボ商品を展開している。このたび「VIVA LA ROCK」とのコラボ商品第8弾として、「レッド＆ブラックカレー」を発売。トマトの旨味と酸味が調和したレッドカレーとビーフの旨味にスパイスの香りを感じられるブラックカレーの2種類のカレーを相盛りで楽しめる欲張りなカレー。ライスはイエローライスを使用し、それぞれのカレーに合う仕立てとなっている。レッドカレーとブラックカレーのロックなコラボを楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆レッド＆ブラックカレー概要
【商品名】レッド＆ブラックカレー
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】埼玉県、茨城県の一部、栃木県、群馬県、千葉県の一部、東京都の一部
【内容】トマトの酸味や旨味のあるレッドカレーと、ビーフの旨味にスパイスが
感じられるブラックカレーの2種類のカレーを楽しめるお弁当。
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