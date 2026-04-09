日本ハムは、４月１７日西武戦（エスコンフィールド）でＡＫＢ４８の川村結衣、花田藍衣が来場すると９日に発表した。

当日は北海道出身でファイターズファンの川村結衣が、ファーストピッチを務める。試合中には「きつねダンス」にも登場し、球場を盛り上げる。

川村は球団を通じて「幼いころからずっと家族と一緒に北海道日本ハムファイターズを応援してきました。『ＡＫＢ４８メンバーとしてエスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯに応援に行きたい！』とずっと思い描いていた夢が叶い、とても嬉しいです！球技があまり得意ではないのですが、当日まで猛特訓をして、ファーストピッチに挑みたいと思います！

ＡＫＢ４８のオーディションの自己ＰＲで踊って私の運命を変えてくれたのが、実は、きつねダンスなんです！ファイターズガールのみなさんと一緒に球場で踊る日が来るなんて不思議ですが、今からとっても楽しみです！

北海道のみなさん、ファイターズファンみなさん、ファイターズ愛と感謝の気持ちを込めて、ファイターズ勝利のために全力でエスコンフィールドを盛り上げますので、よろしくお願いします！！」とコメントした。