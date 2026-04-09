元プロ野球選手の清原和博（58）の最新ショットが公開され、反響を呼んでいる。

【映像】清原和博さんの最新ショットや長男との写真

2026年1月、元バドミントン日本代表でタレントの陣内貴美子（62）のInstagramに、長男・正吾さん（23）とともに登場した清原。ジムでトレーニングをする貴重な親子ショットに「男前ですね!!」「長男はママ（亜希）似のイケメン。」といった声が寄せられ、話題になっていた。

近影に「めちゃ顔がホッソリ」「いつ見てもかっこいい！」などの反響

2026年4月6日には、BS10の野球トークバラエティ「ダグアウト!!!」に出演。放送翌日には、番組MCでお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）のInstagramに登場し、共演に吉田は「清原さんがダグアウトに。怪物清原和博、どんなトークが飛び出すのか。ちなみに昭和58年、第65回夏の甲子園で入場行進前の雨天練習場で私の隣にPL学園1年生の清原和博くんが並んでました。あの時お互いにめちゃくちゃ細かったのに、まー大きくなりました」と、高校時代を振り返って感慨深い思いを綴った。

この投稿には、「すごいすごい」「清原さん 久しぶりにお顔見れて最高」「めちゃ顔がホッソリ」「いつ見てもかっこいい！」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）