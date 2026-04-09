16人に告白されたモテ男子・りおは、前に『今日好き』の企画で関わりのあったゆうひを2ショットに誘う。互いの気持ちを伝え合うなかで距離は縮まり、りおは「マジでかわいい」とデレデレ。「こんなにドキドキしたの初めて」と語るほど、心を動かされた様子のりお。初日から急接近した。

【映像】16人に告白されたモテ男子のビジュアル

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。6日はクライストチャーチ編第１話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。



今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

とあ（金沢十亜、高2／東京都）

はるめ（伊澤春苺、高1／京都府）

れな（花守麗奈、高2／東京都）

【継続】

ゆうひ（岩間夕陽、高2／千葉県、「チュンチョン編」からの継続）

ゆあ（小林ゆあ、高3／神奈川県、「卒業編2026」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

とおま（小川永真、高3／福島県）

ゆうま（今野優誠、高1／茨城県）

かいと（田代魁音、高3／東京都）

こたろう（桜木琥太郎、高3／大阪府）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」からの継続）

「来た瞬間マジで嬉しかった」りおのストレートな想いに、嬉しそうなゆうひ

1日目の午前、路面電車での市内観光を終えたメンバーたちは、それぞれ気になる相手を2ショットへ誘う流れに。継続メンバーのりおは、以前の企画で関わりがあり、気になっていたゆうひを誘った。

りおは早速、「俺ゆうひちゃんが来てほしいって言ってたんよ。気になる人にゆうひちゃん入ってて」と明かすと、ゆうひは「ガチで？」と驚くが、りおは「来た瞬間マジで嬉しかった」と嬉しさを強調。するとゆうひは「えー？！ほんとに？！」とりおの体を叩くはしゃぎっぷりをみせ、場の空気は一気に和やかに。

さらにりおは、「自分の性格とゆうひがマジで合うと思ってて、毎日（一緒に）いたら楽しいな、みたいに思ってた」と以前からの想いをストレートに伝えると、ゆうひは「マジで？はずっ！」と顔を覆い、かわいく照れる。

ゆうひの好リアクションにすっかりデレデレのりおは「気になる人何人とか聞いても大丈夫そう？」とゆうひの気になる相手を探る。するとゆうひは「今は2人！2人いて、りおりおと、ゆうまくん」と答え、りおは「おれおれなんだ、まじか」とゆうひの口調に合わせながらニヤケが止まらない。さらにりおは「友達感強いのかなって思ってたの。わちゃわちゃするだけの感じかなって思ってたんだけど、ゆうひちゃんが来た瞬間に、恋愛で見ちゃってた」と、“友達”以上の目で見ていることをアピール。

また、「髪染めたでしょ？」とゆうひのイメチェンにもしっかり気づいたりお。ゆうひは「あ、そう！」と嬉しそうに答え、さらに「染めたでしょ？」とりおの茶髪にも言及。「同じじゃない？」と互いのイメチェンに笑い合ったあと、りおが照れながらも「まじ似合ってると思った」と伝えると、ゆうひも頬を緩ませた。

会話が弾む中、りおはゆうひを見つめながら「こうやって2人でいるとマジでかわいく…かわいい」とつぶやき、突然のストレートな言葉に、ゆうひも「はあっ!?」と照れて顔を覆いながらも、幸せそうな表情を見せた。

最後に、「この旅で絶対恋人作るぞー！」と声をそろえてこの旅の抱負を叫ぶなど、終始楽しげな2人の空気に、スタジオ陣からは「お似合いだけどなあ」との声が上がった。

2ショットを終えたりおは、開口一番「楽しすぎましたね正直。やばかったです。時間をもう一回戻したいです」と、浮かれている様子。「2人きりで話してるとドキドキもして、恋愛感が強い」「正直いうとこんなドキドキしたのは初めて」と、ゆうひに対する気持ちが止まらない様子だった。