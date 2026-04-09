Samsung Galaxy S26シリーズの使い勝手を次世代NFCショートカットボタン「Aaron Button」でさらに向上させるPITAKAのアラミド繊維採用Samsung Galaxy S26対応ケースを使ってみた

Samsung Galaxy S26シリーズの使い勝手を次世代NFCショートカットボタン「Aaron Button」でさらに向上させるPITAKAのアラミド繊維採用Samsung Galaxy S26対応ケースを使ってみた