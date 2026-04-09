阪神の茨木秀俊投手（２１）が９日のヤクルト戦（甲子園）でプロ初先発に臨む。狙うはもちろん初勝利。８日の試合前練習ではキャッチボールなどで汗を流し、最終調整した。

高卒４年目にして巡ってきた初先発を前に「本当にいつも通りマウンドに上がれれば」と、確かな成長と自信を携えた表情で決意表明した。

昨年９月２１日・ヤクルト戦（神宮）で中継ぎとしてプロ初登板。同２７日の中日戦（甲子園）でも中継ぎ登板し“聖地デビュー”を飾った。１軍での経験を成長につなげ、今季は「全部自信を持って投げられます」と全ての球種に胸を張れる。

先輩投手陣からは「『緊張すんなよ』としか言われないんで」と苦笑い。当日、現地観戦予定の家族から「頑張って」と温かい言葉を受けた。「マウンド上での強気の姿勢であったり、立ち姿を見てほしい」と、記念すべき初勝利に向けて力強く宣言した。

◆茨木秀俊（いばらぎ・ひでとし）２００４年６月８日生まれ、北海道出身。１８３センチ、８７キロ。右投げ右打ち。帝京長岡から２２年度ドラフト４位で阪神入り。昨季９月２１日ヤクルト戦（神宮）に救援でプロ初登板を果たした。