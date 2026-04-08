お笑いコンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人（74）が8日、自身のSNSを更新。楽屋で首を絞められたことを明かした。

「今日から4月の出番週」として、所属する吉本興業の本拠、大阪・なんばグランド花月の楽屋部屋の写真を投稿。そこには自身の含めた4人が写っており、そのうちの1人、月亭八方（78）のことが話題となっていたよう。「話の内容は髪の毛の話し！八方兄さんが金髪にするとかしないとか」「で、僕に色々聞きたいと！一番の問題はブリーチの時に頭皮が耐えられるかですね」などと状況を説明した。

その最中、4人の中にいた別の人物から両手で首をつかまれた巨人。驚いたように大きく口を開け、顔は苦しそう…なんてことはなく、なぜか表情はただただ笑顔。「のりお兄さんに久々に首を絞められました」と、その人物が先輩芸人の西川のりお（74）だと嬉しそうに明かした。のりおと言えば、コンビを組む上方よしお（73）をちょっと乱暴に扱う芸風で、1970年代後半〜80年代前半にかけたお笑いブームを支えた1人。巨人は慢性的な頸椎のトラブルを抱え、少なくとも6回手術を受けているが、それをネタにした2人のじゃれ合いだったようだ。

一方、隣りの楽屋にいた西川きよし（79）からは“巨人くん首はどうや！”っと声を掛けられたとし、「優しいなぁ〜」と感激。その上で「首は正直…辛いです」となかなか完治しないつらさもつづっていた。