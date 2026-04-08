「もうこの年で高級車が似合う」中田翔、イケメン息子のランドセル姿に反響「パパそっくりでカッコ良すぎ」
元プロ野球選手の中田翔さんは4月7日、自身のInstagramを更新。成長した息子の格好いい姿を公開しました。
【写真】中田翔のイケメン息子
コメントでは「力翔くんぴかぴかの1年生、ご入学おめでとうございます ポッケに手を入れる姿がパパそっくりでカッコ良すぎます」「もうピカピカの一年生ですか？」「めっちゃ男前！」「お父さんに似てイケメンですね」「可愛い〜！」「もうこの年で高級車が似合う」「そっくりですね」「お高そうなスーツ お似合いです」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中田翔のイケメン息子
「お父さんに似てイケメンですね」中田さんは「嬉しいような、寂しいような、どんどん大きくなっていくな！！ #中田翔#天使達#力翔」とつづり、1枚の写真を投稿。小学校の入学式だったようで、息子がスーツを着てランドセルを背負っています。高級車の前でかわいらしい笑顔を見せ、ピースをした姿です。
「みんなすくすく育ってる！！」3月20日には「みんなすくすく育ってる！！可愛いけど生意気すぎ！俺に似たんかな？？笑」と、長男と次男の写真を公開していた中田さん。今回入学したのは長男のようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)