近畿では、昨日7日の午後は北風が強まり、今朝(8日)は花冷えとなりました。日中は一転して気温が上がり、過ごしやすい陽気に。10日(金)は広く雨で、日中は短時間の強い雨に注意が必要です。この先は極端な冷え込みはないものの、気温の変化が大きく、週末(10日〜12日)は京都市など夏日になる所もありそうです。服装で上手に調節してお過ごしください。

今朝(8日)は花冷え 日中は気温上昇で日差しぽかぽか

昨日7日の午後は一時的に北風が強まり、寒気が流れ込みました。今朝(8日)は放射冷却も加わって内陸部を中心に気温が下がり、3月上旬並みになった所がありました。奈良県宇陀市の今朝の最低気温は-0.5℃となるなど、氷点下の冷え込みになった所もありました。

ただ、日中は日差しとともに気温が上がってきています。



今日8日は高気圧に覆われて、安定した晴れの天気が続く見込みです。最高気温は18℃から20℃くらいの所が多く、冷たい風もおさまり過ごしやすい陽気になるでしょう。

今夜から明日9日の朝にかけても放射冷却によりヒンヤリするものの、今朝ほどの冷え込みにはならない見込みです。

10日(金)は広く雨 日中は短時間の強い雨に注意

明日9日は天気がゆっくりと下り坂に向かい、早ければ夜から雨が降り出すでしょう。10日(金)は広く雨となる見込みです。

10日(金)は低気圧が日本海を北東へ進み、西日本付近を前線が通過する見込みです。

低気圧や前線に向かって、暖かく湿った空気の流れ込みが強まるため、日中を中心に短時間にザーッと強い雨の降るおそれがあります。急な強い雨や落雷などに注意が必要です。



新生活が始まったばかりで、小さなお子さんの下校時間と重なるかもしれません。急な強い雨に備えて、傘やレインコートの準備、お迎えの検討などしておくと安心です。

この先高温傾向も気温変化「大」 週末(10日〜12日)は夏日の所も

10日(金)の雨のあと、寒くなることはない見込みです。

11日(土)から12日(日)の午前中にかけては、晴れてお出かけ日和となるでしょう。桜の見頃を過ぎている所が増えてきていますが、花吹雪を楽しんだり、まだ見頃のスポットを探してお花見をしたりするのもよさそうです。日中は各地20℃以上で、10日(金)は豊岡市(兵庫)で、12日(日)は京都市や奈良市で25℃予想と夏日になる可能性があります。12日(日)は朝と日中との寒暖差が大きくなりそうです。

週明けの13日(月)は再び雨が降り、日中は朝からあまり気温が上がらず、20℃に届かない所が多くなる見込みです。

14日(火)と15日(水)も雨の降る所があるでしょう。予想が変わりやすくなっているため、最新の情報で確認してください。



この先は高温傾向となりますが、11日(土)から13日(月)にかけては気温の変化が大きくなりそうです。服装で上手に調節しながらお過ごしください。