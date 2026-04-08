HANA「My Body」ストリーミング累計再生回数1億回突破！“1億回突破曲数”は国内ダンス＆ボーカルグループ最多タイ

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HANAの楽曲「My Body」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破した。

■HANA、計7曲が1億回突破

「My Body」は、2025年10月13日にデジタルリリースされた楽曲。2月にリリースされ、総合アルバム・チャート“Hot Albums”で3週連続首位を獲得した最新アルバム『HANA』にも収録されている。作詞にはメンバーのMOMOKAが参加しており、“いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”というセルフラブのメッセージが込められている。

ストリーミング・ソング・チャートでは、2025年10月22日公開チャートで4位を獲得。5週連続でトップ10を走り続けた。HANAの楽曲が累計再生数1億回を突破するのは本楽曲が7曲目となり、計7曲の1億回突破は、国内ダンス＆ボーカルグループで嵐と並んで最多となる。

■HANA ストリーミング1億回再生突破曲一覧

「ROSE」（3億回突破）

「Blue Jeans」（2億回突破）

「Drop」（2億回突破）

「Burning Flower」

「Tiger」

「BAD LOVE」

「My Body」

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『HANA』

2026.03.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Bad Girl」

■関連リンク

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo