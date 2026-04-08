お笑いコンビ「相席スタート」の山添寛（40）が7日深夜に放送されたテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜1・57）に出演。ゲームに負けて新年会の食事代を支払うこととなったが、財布の中に入っていた金額に共演者が衝撃を受ける場面があった。

この日は「新年会でお琴でイントロクイズ!!完結編」と題した企画が放送された。和食レストランで流れる琴のイントロ曲を当てるゲームで、最下位となった人が新年会の食事代を全額自腹で支払うというルールが設けられた。

最下位となったのは山添。ダイアンら出演者総勢7人で、カニのしゃぶしゃぶなどを堪能した結果、会計は14万4980円だった。支払いのために財布の中身を確認した山添は思わず吹き出してしまった。

この様子に周囲から「どうしたん?」と声が飛ぶと、山添は「マジで借りていいですか?」と所持金だけでは払えない現実を伝えて、最後まで最下位争いをしていたダイアン・津田篤宏に泣きついた。

津田が「カードでいったらいいやん」と指摘したものの、山添は「カード使えないんで。俺、カード持ってない。だから、オンカジ騒動の時に俺はみんなにセーフって伝わった」と、カード非所持の理由を独自の理屈で説明した。

現在の所持金について聞かれた山添は「1000円です」と即答。まさかの財布の中身が千円札1枚だけに、ゲスト出演していた麒麟・川島明は「はぁ!?」とがく然。結局、山添が払えないことで津田がカードで立て替えていた。