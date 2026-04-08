ＪＲＡ競馬学校の騎手課程第４５期生入学式が７日、千葉県白井市にある同校で行われた。応募総数１９５人から、狭き門を突破した女性２人を含む７人が入学。五十嵐翼さん（１５）、石神龍貴さん（１７）、大垣奈々さん（１５）、勝嵜文哉さん（１６）、新原泰伸さん（１５）、山田向日葵（ひまり）さん（１８）、吉澤孜苑（しおん）さん（１７、欠席）が夢への第一歩を踏み出した。早ければ２９年３月にデビュー予定だ。※吉澤さんの吉は土に口

今年はＪＲＡ現役騎手を父に持つ候補生が２人。障害騎手の石神深一騎手（４３）＝美浦・フリー＝の次男で、石神深道騎手（２０）＝美浦・和田郎＝の弟にあたる龍貴さんは、父の背中を追い掛けて３度目の挑戦で合格。「父の姿を見て『かっこいい』と思ったからです。ジャパンＣを勝ちたいです」と抱負を語る息子の横で、父・深一は「毎週メインレースに乗れるようなジョッキーになってほしい。僕や深道の悪いところも見ていると思うので、『自分はこういうジョッキーになりたい』という気持ちを強く持って頑張ってほしい」と競馬界で戦う“先輩”としてエールを送った。

ＪＲＡジュニアユース出身の五十嵐翼さんは、五十嵐雄祐騎手（４２）＝美浦・田村＝の長男。「勝ちたいレースは有馬記念」と意気込んだ。父は「当時の自分と似ている」と目を細めつつ、「これが騎手のスタートラインではないので、しっかり技術を磨いてほしい」と勝負師の顔。写真撮影時では「未来の障害ジョッキーですと書いておいてください！」と報道陣へ呼び掛け、笑顔で愛息を送り出した。同じターフで競い合える日まで−。白井で腕を磨く。