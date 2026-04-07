書き置きを残していなくなった兄。行き先はわからず、散らかっていた部屋はきれいに片付いていた／日に流れて橋に行く

書き置きを残していなくなった兄。行き先はわからず、散らかっていた部屋はきれいに片付いていた／日に流れて橋に行く