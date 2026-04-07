世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。MBS清水麻椰アナウンサーが「みたらしだんご」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。

【写真を見る】「みたらしだんご」5位～1位をイッキ見！

和菓子のプロがWチェック 「食感」と「たれの風味」に注目

今回は、スーパーやコンビニなどで買える「みたらしだんご」11種類を比較。チェックポイントは、①アイデア力 ②コストパフォーマンス ③たれの味 ④だんごの味 ⑤全体の味 の5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

味に関する審査には、和と洋を融合させた新たなスイーツを作り出す“和菓子アーティスト”こと「菓匠 徳増」の徳増俊則さんと、和菓子のコンクールで数々の名だたる賞を受賞する“和菓子の達人”「和菓子工房 あん庵」の松田明さんが協力。

みたらしだんごのおいしさポイントについて、徳増さんは「材料がシンプルなので、米と醤油の味を最大限まで引き立てられるか」だと語る。一方、松田さんは「だんごの食感」と「たれの風味」に注目してチェックした。

忖度なしにひたすら「みたらしだんご」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

【5位】コシが強いだんごに王道のたれが絡まる！まさに“THEだんご”

第5位は、武蔵製菓の『もんめや みたらし団子』（税込216円 ※番組調べ）。

「だんごの味」「全体の味」で9点を獲得。バランスの高さを発揮しランクインした。国産の上新粉から作っただんごは、コシが強く、米の風味が広がる。さらに、濃いめでパンチのある王道のたれは昆布だしを加えたもので、奥深いうまみを引き出している。

「思い描いたみたらしだんご」（徳増さん）、「“THEだんご”という感じですね」（松田さん）と、和菓子のプロも納得の一品だ。

【4位】プロも「みたらしだ！」と認める、進化系みたらしだんご

第4位は、無印良品の『みたらしだんご』（税込490円 ※番組調べ）。

なめらかでとろとろのたれをモチモチのだんごで包み込んだ、進化系のみたらしだんご。食べてみると、「みたらしだ！」（徳増さん）、「こんなにみたらしだんごの味になるって、逆にびっくり」（松田さん）とプロを驚かせた。

噛んだときの食感も楽しく、形状のアイデアはもちろん、味の項目や「コストパフォーマンス」でも高得点を獲得。珍しい冷凍タイプで、ストックしておける点も高評価だった。

【3位】「だんごの味」1位！まるで“歯で餅をついている”ような格別の満足感

第3位は、セブン-イレブンの『もっちりみたらし団子』（税込237円 ※番組調べ ※店舗により取り扱いのない場合や、商品名・規格・価格が異なる場合があります）。

味の3部門で高得点をマーク。中でも「だんごの味」は1位に輝いた。もっちり食感のだんごに、再仕込み醤油とうすくち醤油をブレンドした後味のいいたれがたっぷりと絡みつく。

素材の風味も感じることができて、清水アナは「歯でお餅をついているような感覚」「私、これ好きです」と絶賛。松田さんも「1個1個、食べ応えがある」と格別の満足感を称賛した。

【2位】プロも「さすが」と舌を巻く コスパよし＆満足感も文句なしの一品

第2位は、山崎製パンの『串だんご（みたらし）』（税込128円 ※番組調べ）。

濃厚なたれが絡みついた香ばしいみたらしだんご。「コストパフォーマンス」はダントツの1位と手頃な価格ながら、3本も入って満足感は文句なし。さらに味の3項目でも全て9点をたたき出し、堂々の2位にランクインした。

松田さんは「鼻に抜ける香りがしっかりと付いている。焦げも相まって、ものすごくよくできていますね」と高く評価。味とコスパのバランスの良さに、徳増さんも「さすがです」と舌を巻いた。

そして第1位は、シャトレーゼの『あわせ醤油の炙りみたらし団子カップ入』（税込162円 ※番組調べ ※地域によって味が異なります）。

丸大豆醤油とうすくち醤油という2種類の醤油で香り高く仕上げたこだわりのたれは、部門1位に。さらに、だんごは自社で製粉した生の米粉をブレンドしたもので、コシと歯切れも抜群。「全体の味」でも1位を獲得した。

徳増さんは計算された味わいに感服し、松田さんも「お米の味もしっかりあり、焼き目もバランスよく入ってます。本当に王道ですね」と絶賛。清水アナが「今年のお花見はこれです！」と太鼓判を押したみたらしだんごが、総合1位に輝いた。

王道の定番からアイデアが光る進化系まで、バラエティ豊かな顔触れとなった「みたらしだんご」ランキング。春のお出かけのおともに買い求めてみては。

（MBS/TBS系「サタプラ」2026年4月4日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）