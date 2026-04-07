“世紀の発見”と称されたSTAP細胞は、なぜ一転して不正事件へと転落したのか。2014年、小保方晴子は一躍時の人となるも、論文不正疑惑と激しい批判の渦中へ。研究者人生を絶たれた彼女の転落と、その後の歩み、そしていまも残る疑問を、宝島社『日本の未解決事件100』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）

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小保方晴子氏 ©文藝春秋

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小保方晴子（42歳）は、国内有数の研究開発法人である理化学研究所（理研）で、画期的な研究に従事したエリート科学者であった。

後に「リケジョの星」と呼ばれるようになる小保方を一躍有名にしたのは、2014年（平成26年）、いわゆるSTAP細胞の発見である。さまざまな細胞に変化できる「多能性」を獲得した、まさに生物学の常識を覆す細胞の発見者として、小保方は世界中の注目を集めた。

また、『ネイチャー』誌への論文投稿を主導した、理研の上司にあたる笹井芳樹教授も名声を得ることとなった。

だが、その評価はすぐに暗転する。専門家の間でSTAP細胞に対する疑義が相次ぎ、日本国内においても、当時は活発な投稿がなされていた「2ちゃんねる」などで、発表された小保方論文の「不正」を指摘する内容が拡散。

異なるはずの2つの胎盤画像が酷似しているという指摘には、専門家の間にも賛同者が現れ、予定されていた小保方と安倍晋三首相（当時）の面談は急遽中止となった。ここから小保方はメディアと世論の激流に翻弄されることになる。

その後、彼女は⋯

小保方による早稲田大学大学院時代の博士論文に剽窃が確認されると、理研の調査委員会は『ネイチャー』論文の不正を認定。小保方は反論の記者会見を開いたものの、当該の論文は撤回となった。

そして同年8月、笹井教授が自殺。早稲田大学は小保方の学位（博士号）を取り消し、小保方は失意のうちに理研退職を余儀なくされた。

不正を否定する本人と、それを認めなかったアカデミズム。小保方が上梓した手記『あの日』（講談社）も、その内容が再び批判され、状況を覆すまでには至らなかった。

論文の内容が、真正な実験結果に基づくものではなかったとして、それは功名心による作為だったのか、それとも知識不足による不可抗力だったのか、いまも不明な点は残されている。

小保方はその後、研究の世界から離れ2024年（令和6年）、学生時代からの知人だった研究者と結婚したと伝えられる。

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（別冊宝島編集部／Webオリジナル（外部転載））