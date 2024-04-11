小保方晴子さんに結婚報道（写真／共同通信社）NEWSポストセブン

STAP細胞騒動から10年…小保方晴子さんが敏腕科学者と極秘結婚か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 小保方晴子さんが「極秘結婚」していたと、女性セブンが報じている
  • 相手は「現在は有名企業の研究員として勤務している」と小保方さんの知人
  • 「特許申請の書類にも名を連ねる敏腕科学者です」と語った
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 長谷川京子の露出多い私服に賛否
  2. 2. 元横綱・曙太郎さんが死去
  3. 3. 藤岡康太騎手が死去 6日に落馬
  4. 4. 生放送に1分遅刻 マツコに呆れ声
  5. 5. 嵐が会社設立 署名の順番が話題
  6. 6. 愛子さまが「残業」か 日赤回答
  7. 7. 前澤氏ら怒り「メタ社はひどい」
  8. 8. 顔を映さぬ約束も…テレ朝に怒り
  9. 9. 小倉優子 ママ友から3年間無視
  10. 10. ホテル52泊 宿泊代34万払わずか
  1. 11. 性的暴行か 男2人のエリート生活
  2. 12. NHK出演 大沢あかねの激変に注目
  3. 13. 水川あさみ&窪田 本当の夫婦仲
  4. 14. 夜に1人で犬の散歩 8歳児事故死
  5. 15. サンド伊達 LINEやってない理由
  6. 16. 最も長い脚の米女性 苦悩告白
  7. 17. いなば 新入社員17人が入社拒否?
  8. 18. 実は高学歴で驚いた女性俳優1位
  9. 19. 役憑依したアリスに妹すず激怒か
  10. 20. 山本耕史の外出 堀北さんが難色?
  1. 1. 愛子さまが「残業」か 日赤回答
  2. 2. 前澤氏ら怒り「メタ社はひどい」
  3. 3. 顔を映さぬ約束も…テレ朝に怒り
  4. 4. ホテル52泊 宿泊代34万払わずか
  5. 5. 夜に1人で犬の散歩 8歳児事故死
  6. 6. STAP細胞の小保方さん 極秘結婚
  7. 7. 売り掛け廃止で「立ちんぼ」急増
  8. 8. 川勝知事の辞職「県庁が大混乱」
  9. 9. 上野で男性2人殴り合う動画拡散
  10. 10. 育児支援の負担増「まるで詐欺」
  1. 11. 開業医がコロナで儲かった理由
  2. 12. 紳士服チェーン復活 意外な理由
  3. 13. 2児が死亡 車の助手席には練炭
  4. 14. 10年で4人死亡 直撃に担当者笑み
  5. 15. AV新法 現役女優が明かす窮状
  6. 16. YOASOBI 公式晩さん会の会場入り
  7. 17. 北陸新幹線延伸「敦賀駅」に不満
  8. 18. 都内初「クドア」で食中毒発生か
  9. 19. 「大谷ブーム」がもたらした弊害
  10. 20. 16歳が600万使う? ホストの手口
  1. 1. 川勝知事の会見 大村知事が批判
  2. 2. 5歳児が「おっぱい検索」物議に
  3. 3. 乙武氏の推薦 見送る案が浮上
  4. 4. 岸田首相 中国と米国言い間違え
  5. 5. 自閉症=天才の印象 家族の苦悩
  6. 6. 皇族の減少対策 本格的に検討へ
  7. 7. 公式夕食会 多様な顔触れが招待
  8. 8. 肛門に蛇口 56歳男のド変態行為
  9. 9. 麻生外相、総裁選へ出馬表明
  10. 10. 愛子さま 日赤で20時まで残業か
  1. 11. 日米首脳会談、共同声明「未来のための…
  2. 12. 古いOSの使用判明 下関市に指摘
  3. 13. 辞職前倒し「県民のため」＝リニア「め…
  4. 14. 装備品共同開発へ協議体＝自衛隊・米軍…
  5. 15. 中目黒に「大谷翔平」店は大盛況
  6. 16. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  7. 17. 超人気のラーメン店 物騒な光景?
  8. 18. 愛子さまご着用 老舗が人気爆発?
  9. 19. 知事選へ動き本格化＝短期決戦、リニア…
  10. 20. 「福岡県議会のドン」蔵内氏、世界獣医…
  1. 1. 最も長い脚の米女性 苦悩告白
  2. 2. ライチの害虫は食べて駆除 台湾
  3. 3. 人類と宇宙人 遭遇しない理由
  4. 4. 露音楽 テンポ速すぎ遅すぎ禁止
  5. 5. 岸田氏 戦争可能な国家を宣言か
  6. 6. 日本人YouTuber 韓国で3等当選
  7. 7. 人懐こい救助犬 台湾地震で活躍
  8. 8. S・スタローン 撮影現場で暴言か
  9. 9. 米の人工妊娠中絶 ほぼ禁止へ
  10. 10. 旧ジャニ職員も性加害 記者批判
  1. 11. イスラエルが空爆 イラン報復か
  2. 12. ハマス最高指導者の息子殺害
  3. 13. 米イベント会場で銃撃戦 5人逮捕
  4. 14. 韓国総選挙で野党勝利 政権打撃
  5. 15. 恩赦嘆願が実らず…米で死刑執行
  6. 16. もち吉の米菓 台湾で人気沸騰
  7. 17. 日本の温泉街にしか見えない村
  8. 18. 香港の繁華街で火事 5人が死亡
  9. 19. ゼレンスキー氏、領土割譲案拒否
  10. 20. 米警官が96発を発砲 運転手死亡
  1. 1. いなば 新入社員17人が入社拒否?
  2. 2. 「スニーカーブーム」が突如終焉
  3. 3. 食卓から味の素が消えた本当の訳
  4. 4. フリーの医師 バイト時給に衝撃
  5. 5. イトーヨーカ堂「独り立ち」へ
  6. 6. 廃業続出か…「漬物」がピンチに
  7. 7. 「頭悪そう」な文章の2大原因
  8. 8. 就職先で人気 2年連続1位の企業
  9. 9. パナ 中古家電に本格参入の理由
  10. 10. 1ドル152円台に下落 約34年ぶり
  1. 11. Amazon買い物でdポイント 開始
  2. 12. 東京の広告マン辞め茨城で独立
  3. 13. 円153円台 34年ぶり円安水準に
  4. 14. 1店舗分の金額 手数料に嘆き
  5. 15. ゲーセン倒産 過去5年で最多更新
  6. 16. 新しい職場 なじめない人の特徴
  7. 17. ドコモとAmazon ポイントで連携
  8. 18. ファミマ 事業利益が過去最高に
  9. 19. 緩和の反動 1ドル＝200円にも?
  10. 20. 仕事相手とする雑談 2つのコツ
  1. 1. Amazon 低反発の座布団が48%OFF
  2. 2. 消されたイルカ カプセルトイに
  3. 3. Apple Vision Pro使用 目に腫れ?
  4. 4. 本が聴き放題 Audible2カ月無料
  5. 5. オープンソースのメーラー「Thunderbir…
  6. 6. 楽天モバイル、Rakuten最強プランが月1…
  7. 7. 【Amazonアウトレット】カップ麺やレト…
  8. 8. 【BOSE派に耳より情報】ノイキャンヘッ…
  9. 9. 新星爆発、9月ごろまでに観測可能か　N…
  10. 10. iMacやMacBookシリーズでスクリーンシ…
  1. 11. Apple Vision Pro・Meta Quest 3・Ques…
  2. 12. インボイス制度の認知度「知っている」…
  3. 13. 南熱海のコワーキングスペース「SOLACE…
  4. 14. 疲れた気分も癒やされる…わずか54gの…
  5. 15. 「免許不要」であなたもパイロット？今…
  6. 16. 人気セット３種、最大30％オフ300円引…
  7. 17. NTTドコモとアマゾンが連携を強化！買…
  8. 18. 新プレミアムスマホ「Galaxy S24 Ultra…
  9. 19. 人間より賢いAI 2年以内に登場か
  10. 20. ヒッグス粒子の存在を予言したピーター…
  1. 1. 元横綱・曙太郎さんが死去
  2. 2. 藤岡康太騎手が死去 6日に落馬
  3. 3. 水原氏の美人妻の行方も分からず
  4. 4. 筋肉女子レスラー登場 相手激怒
  5. 5. 27打席無安打 大谷代役に悲劇
  6. 6. 激変 萩野公介氏に視聴者あ然
  7. 7. 「敵なのに」大谷異例対応に驚愕
  8. 8. 長谷部誠 独チームコーチ就任か
  9. 9. 清原氏の長男 プロ志望の決意
  10. 10. 藤岡騎手が死去 同期が涙で追悼
  1. 11. 大谷本人に事情聴取 米紙報道
  2. 12. 大谷が最多記録 124年間で球団初
  3. 13. 中日対DeNA 不可解判定に騒然
  4. 14. 落馬の藤岡康太 未だ意識戻らず
  5. 15. 元横綱・曙太郎さん死去　54歳　心不全…
  6. 16. 久保建英も バルサ出身ベスト11
  7. 17. 尚弥 ネリの挑発に「志が低い」
  8. 18. 冨安起用なし レジェンドが驚き
  9. 19. 大谷の後払い問題視 法案提出か
  10. 20. 西武中村が新記録 21年連続HR
  1. 1. 長谷川京子の露出多い私服に賛否
  2. 2. 生放送に1分遅刻 マツコに呆れ声
  3. 3. 嵐が会社設立 署名の順番が話題
  4. 4. 小倉優子 ママ友から3年間無視
  5. 5. 性的暴行か 男2人のエリート生活
  6. 6. NHK出演 大沢あかねの激変に注目
  7. 7. 水川あさみ&窪田 本当の夫婦仲
  8. 8. サンド伊達 LINEやってない理由
  9. 9. 実は高学歴で驚いた女性俳優1位
  10. 10. 役憑依したアリスに妹すず激怒か
  1. 11. 村重杏奈 ポスト指原を確立か
  2. 12. ひろゆき氏の「真逆生活」妻暴露
  3. 13. 山本耕史の外出 堀北さんが難色?
  4. 14. 新会社 KinKiのプロフ写真が話題
  5. 15. 太田光代氏「母と新興宗教」告白
  6. 16. 人気俳優の美人妹が下ネタ連発
  7. 17. 「いらない」新しい学校MVに賛否
  8. 18. 入学式にGACKT 匂いめぐり物議に
  9. 19. 丸亀で長居 AV女優が苦言も賛否
  10. 20. 絶望の淵? MEGUMI出演番組が話題
  1. 1. 不快…小学生から強烈なセクハラ
  2. 2. 1枚で旬顔 GUの狙い目アイテム
  3. 3. スタバ新作 夏マグが大反響
  4. 4. 元彼忘れられず不倫 女性に悲劇
  5. 5. 仮面夫婦 夫死去後に驚きの事実
  6. 6. ゴスロリ女性 婚活で大逆転の訳
  7. 7. 彼氏から痩せろ 女性が復讐決意
  8. 8. 離婚しないと思う芸能人夫婦1位
  9. 9. メイクが上手くできない根本理由
  10. 10. 意地悪なママ友を夫が見事に撃退
  1. 11. 度肝抜かれた「新人のひと言」
  2. 12. 手料理作るも夫の態度に怒り爆発
  3. 13. 脚が太く見えるボトムスNGコーデ
  4. 14. 弟の婚約者が泥棒? まさかの犯人
  5. 15. 乳児の容姿に暴言 メンタル崩壊
  6. 16. 息子の自己肯定感の高さに驚愕
  7. 17. ユニクロで今売れているアウター
  8. 18. 丸亀がうどん無料配布 3日間限定
  9. 19. SEXYな20代俳優 平野ら抑えた1位
  10. 20. マクド&コナン? 謎の暗号に注目
x