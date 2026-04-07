『東京P.D.』最終回を前に福士蒼汰が見どころ明かす「誰も予想だにしないラスト」【コメントあり】
俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）の最終回が7日に放送される中、福士がインタビューに応え、最終回の見どころやseason２への意気込みを語った。
【集合ショット】素敵な笑顔！ケーキを囲む福士蒼汰＆吉川愛ら
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
本作の主人公である広報課2係の今泉麟太郎（いまいずみ・りんたろう／福士蒼汰）は、2係の係長・安藤直司（あんどう・なおし／緒形直人）や同じく2係に所属する熊崎心音（くまざき・ここね／吉川愛）らとともに広報課として数々の事件と向き合い、難局を乗り越えてきた。だが、安藤が抱える過去の未解決事件について、真犯人は大沼保（おおぬま・たもつ／大塚明夫）と判明するも、決定的な証拠となる改造携帯電話との因果関係が立証できないとしてこれを認めず、そのまま時効を迎えてしまう…。
最終回の見どころについて福士は「大塚明夫さん演じる大沼とのラスト、そして誰も予想だにしない結末が待っています。僕が演じる今泉がどう導いていくのか、広報としてどう向き合うのかが見どころになると思います」と話す。また、「いい反響をいただけていることは伝わってきています。それに伴って、僕たちキャストもスタッフも“よし！より良いものを作ってやるぞ！”という気持ちがあふれている現場です」と、キャスト・スタッフたちの現場にまん延する熱い思いについても明かしてくれた。
さらに、FODで配信されるseason２について「今泉として少しでも長くお芝居ができたこと、地上波での放送終了後も引き続き今泉を皆さんに見ていただけることに感謝しています」と胸の内を語ると、「地上波ではなかなかできないような表現や描き方がFODではできていると感じています。配信ならではの『東京P.D. 警視庁広報２係』をお届けできると思います」と見どころを話したほか、「ドラマを見てくださった方々が、この作品を“ダークホース”とおっしゃってくれていて。“ダークホース”なので、このまま午（うま）年らしく、最後まで突っ走っていきたい」と意気込んだ。
■福士蒼汰コメント
◆いよいよ最終回を迎えますが、ここまでの反響はいかがでしょうか？
「いろんな方々に見ていただけているなという印象です。ドラマ好きの方々や警察モノが好きな方など、たくさんの方に見ていただき、いい反響をいただけていることは伝わってきています。それに伴って、僕たちキャストもスタッフも“よし！より良いものを作ってやるぞ！”という気持ちがあふれている現場で、毎日とてもいい雰囲気の中撮影することができました」
◆本日放送される最終回の見どころを教えてください。
「緒形直人さん演じる安藤が、１話から抱え続けてきた伊澤との過去の出来事について明らかになるところです。大塚明夫さん演じる大沼とのラスト、そして誰も予想だにしない結末が待っています。僕が演じる今泉がどう導いていくのか、広報としてどう向き合うのかが見どころになると思います。ぜひ最後まで見届けていただけたらと思います！」
◆最終回の放送後からFODでいよいよシーズン２の配信が始まります。地上波では最終回を迎えますが、season２として配信で物語が続いていくのはフジテレビ初の試みになります。season２への意気込みをお願いします。
「地上波ではseason１が一区切りとなりますが、FODでseason２として物語が続いていくことをとてもうれしく思います。そして、今泉として少しでも長くお芝居ができたこと、地上波での放送終了後も引き続き今泉を皆さんに見ていただけることに感謝しています」
◆season２では新たなゲストの方も登場し、新たな事件も発生しますが、見どころはどんなところになりますか？注目してほしいポイントなどあれば教えてください。
「新生自尊の会についてseason２でも深く関わっていくことになり、超特急の小笠原海さん、丹生明里さん、柏原収史さんがゲストで登場してくださいます。season２は、より深掘りした内容となっていて、地上波ではなかなかできない表現や描き方がFODではできていると感じています。配信ならではの『東京P.D. 警視庁広報２係』をお届けできると思います。とても面白い内容になっておりますので、ぜひたくさんの方に見ていただけたらうれしいです！」
◆最後に放送を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いいたします。
「これまでドラマを見てくださった方々が、この作品を“ダークホース”とおっしゃってくれていて。“ダークホース”なので、このまま午（うま）年らしく、最後まで突っ走っていきたいなと思っています！地上波での最終回、FODでのseason２ともに、引き続き『東京P.D. 警視庁広報２係』の世界を楽しんでいただけたらうれしいです。自信を持って面白いと言える作品になっていますので、最後まで広報課、そして今泉を見届けていただけたらと思います。ぜひご覧ください！」
【集合ショット】素敵な笑顔！ケーキを囲む福士蒼汰＆吉川愛ら
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
最終回の見どころについて福士は「大塚明夫さん演じる大沼とのラスト、そして誰も予想だにしない結末が待っています。僕が演じる今泉がどう導いていくのか、広報としてどう向き合うのかが見どころになると思います」と話す。また、「いい反響をいただけていることは伝わってきています。それに伴って、僕たちキャストもスタッフも“よし！より良いものを作ってやるぞ！”という気持ちがあふれている現場です」と、キャスト・スタッフたちの現場にまん延する熱い思いについても明かしてくれた。
さらに、FODで配信されるseason２について「今泉として少しでも長くお芝居ができたこと、地上波での放送終了後も引き続き今泉を皆さんに見ていただけることに感謝しています」と胸の内を語ると、「地上波ではなかなかできないような表現や描き方がFODではできていると感じています。配信ならではの『東京P.D. 警視庁広報２係』をお届けできると思います」と見どころを話したほか、「ドラマを見てくださった方々が、この作品を“ダークホース”とおっしゃってくれていて。“ダークホース”なので、このまま午（うま）年らしく、最後まで突っ走っていきたい」と意気込んだ。
■福士蒼汰コメント
◆いよいよ最終回を迎えますが、ここまでの反響はいかがでしょうか？
「いろんな方々に見ていただけているなという印象です。ドラマ好きの方々や警察モノが好きな方など、たくさんの方に見ていただき、いい反響をいただけていることは伝わってきています。それに伴って、僕たちキャストもスタッフも“よし！より良いものを作ってやるぞ！”という気持ちがあふれている現場で、毎日とてもいい雰囲気の中撮影することができました」
◆本日放送される最終回の見どころを教えてください。
「緒形直人さん演じる安藤が、１話から抱え続けてきた伊澤との過去の出来事について明らかになるところです。大塚明夫さん演じる大沼とのラスト、そして誰も予想だにしない結末が待っています。僕が演じる今泉がどう導いていくのか、広報としてどう向き合うのかが見どころになると思います。ぜひ最後まで見届けていただけたらと思います！」
◆最終回の放送後からFODでいよいよシーズン２の配信が始まります。地上波では最終回を迎えますが、season２として配信で物語が続いていくのはフジテレビ初の試みになります。season２への意気込みをお願いします。
「地上波ではseason１が一区切りとなりますが、FODでseason２として物語が続いていくことをとてもうれしく思います。そして、今泉として少しでも長くお芝居ができたこと、地上波での放送終了後も引き続き今泉を皆さんに見ていただけることに感謝しています」
◆season２では新たなゲストの方も登場し、新たな事件も発生しますが、見どころはどんなところになりますか？注目してほしいポイントなどあれば教えてください。
「新生自尊の会についてseason２でも深く関わっていくことになり、超特急の小笠原海さん、丹生明里さん、柏原収史さんがゲストで登場してくださいます。season２は、より深掘りした内容となっていて、地上波ではなかなかできない表現や描き方がFODではできていると感じています。配信ならではの『東京P.D. 警視庁広報２係』をお届けできると思います。とても面白い内容になっておりますので、ぜひたくさんの方に見ていただけたらうれしいです！」
◆最後に放送を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いいたします。
「これまでドラマを見てくださった方々が、この作品を“ダークホース”とおっしゃってくれていて。“ダークホース”なので、このまま午（うま）年らしく、最後まで突っ走っていきたいなと思っています！地上波での最終回、FODでのseason２ともに、引き続き『東京P.D. 警視庁広報２係』の世界を楽しんでいただけたらうれしいです。自信を持って面白いと言える作品になっていますので、最後まで広報課、そして今泉を見届けていただけたらと思います。ぜひご覧ください！」