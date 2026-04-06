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絶対に見逃せない！ドラマ『君が死刑になる前に』の巧妙な伏線と謎。タイムスリップの目的と真犯人を徹底考察

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ドラマ考察系YouTuber「トケル」が、読売テレビのドラマ『君が死刑になる前に』の考察動画「【君が死刑になる前に】初回ドラマ考察 他にもタイムスリップしてる人が3人いる！ 加藤清史郎 唐田えりか 与田祐希 TBS日曜劇場 最新」を公開した。動画では、加藤清史郎や唐田えりか、与田祐希らが出演する本作の第1話から、タイムスリップの謎や事件の違和感について独自の視点で考察を行っている。



トケル氏はまず、唐田えりか演じる死刑囚・大隈汐梨や、内田慈演じる長峰洋子らキャスト陣に言及。そして「君が死刑になる前に」というタイトルについて、単に汐梨が死刑になる前という意味だけでなく、「真犯人が死んでしまう前に」など複数の意味が込められているのではないかと推測する。さらに、加藤清史郎演じる主人公・坂部琥太郎の「嘘をついている人が直感的に見抜ける」という設定から、汐梨の「殺してなんかいない」という言葉は真実であると考察した。



動画の中盤では、タイムスリップのルールに注目。琥太郎、与田祐希演じる月島凛、鈴木仁演じる馬渕隼人の3人が車で過去へ戻ったことについて、「真犯人が仕向けたのか、偶然なのか」と疑問を提示する。さらに、汐梨や、土砂崩れを予言した占い師、7年経っても容姿が変わらないアナウンサーなど、主人公たち以外にもタイムスリップしている人物がいる可能性を指摘した。また、凛が睡眠薬を盛った疑惑や、不自然な言動から「かなり怪しい」と目を向けている。



終盤では、連続殺人事件の最初の被害者である小谷隆一（大塚ヒロタ）の殺害現場にフォーカス。凶器が黒板消しクリーナーであったことから「計画的な殺人ではない」と断言し、事故や突発的なトラブルで死亡した後、何者かが汐梨に罪をなすりつけたのではないかという説を展開した。



緻密な設定と張り巡らされた伏線から、登場人物全員が疑わしく見える本作。トケル氏の鋭い考察を踏まえてドラマを見返すことで、見落としていた新たなヒントに気づくことができるかもしれない。