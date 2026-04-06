プロ野球・ファームリーグ。オイシックス新潟アルビレックスBCはともに2年前にファームリーグに参加したハヤテベンチャーズ静岡と公式戦で初対戦！2連勝でオイシックスに軍配が上がりました。



ともにファームリーグ参加3年目。



両球団の公式戦・初の対戦は、雨のハードオフエコスタジアムでした。





オイシックスの先発は、開幕投手もつとめたエース・高田琢登。持ち味の打たせて取るピッチングで、初回を三者凡退に抑えます。するとそのウラ・・オイシックスはフォアボールにバントヒットもからめ1アウト3塁・2塁のチャンスをつくり4番・大川。飛距離十分の犠牲フライで、先制します。続く2回。1点を加えたオイシックスはさらに1アウト満塁のチャンス。打席には3番・園部。大きなあたりは走者一掃のタイムリーツーベースヒット！5対0とリードします。先発の高田は6回を投げ、打たれたヒットはわずか1本。6つのフォアボールを出しながらも粘りのピッチングを見せ無失点でマウンドを降ります。その後2点を失いますが8回には伊禮海斗がマウンドへ。開幕から4試合に登板し、いまだ無失点の伊禮。この日も点を与えません。試合は8回を終えた時点で雨が激しくなり降雨コールドで試合終了。5対2で、ハヤテとの初の公式戦を制しました。オイシックスは翌日の第2戦にも勝ち今季初の連勝を飾っています。次のカードもホームでの3連戦、10日からヤクルトと対戦します。