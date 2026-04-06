ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』にて、「チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あざカワソングSP」が放送される。

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『30時間限界突破フェス』は、ABEMAが4月11日に開局10周年を迎えることを記念した特別番組。4月11日午後3時から12日夜10時にかけて、人気オリジナル番組の特別版をはじめとする多数の企画を、30時間にわたりノンストップで生放送する。

4月11日の深夜帯に放送される「チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」は、麻雀好きな芸能人がMリーグスタジオに集結し、チーム戦形式で夜通し麻雀を行う企画。Mリーグからはプロ雀士の岡田紗佳と中田花奈の参戦が決定している。その他の出場者は今後発表予定だ。

4月12日放送の「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あざカワソングSP」は、山里亮太と鈴木愛理がMCを務める『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日系）の特別編で、ABEMAと地上波で初の同時放送が行われる。

今回の放送では、番組の人気企画“あざとカラオケ”が5年ぶりに行われ、10代から40代の男女1,000人に聞いた令和の新定番“あざとカラオケソング”TOP10をスタジオで発表。ランクイン楽曲のあざとい歌唱方法を、Juice=Juiceの江端妃咲がVTRで紹介する。

そして、スタジオゲストには中川安奈、スタジオ初登場となるME:I（KEIKO、AYANE）、ONE N' ONLY（関哲汰）、リンダカラー∞が出演。ME:Iの2人をはじめとするゲストが“あざとカラオケソング”をスタジオで生歌唱する場面もあるという。

■コメント

山里亮太（MC）「あまりに楽しすぎて、声が枯れています（笑）。これを見た直後から、とんでもないテクニックで、カラオケで色んな人を魅了することができるという、素晴らしい番組になっていると思います」

鈴木愛理（MC）「“あざとカラオケ”と聞くと、一人で一生懸命に技を繰り出すイメージを持っていましたが、実は周りを巻き込みながらその場を盛り上げるテクニックが満載で驚きました。カラオケに苦手意識がある方にこそ、役立つヒントがたくさん詰まった回になっています。ぜひ、新しいカラオケの楽しみ方を見つけてもらいたいです」

（文＝リアルサウンドテック編集部）