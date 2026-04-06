プロ野球・日本ハムの新庄剛志監督が5日に自身のSNSを更新。好調のチームを「毎日誰を褒めていいかわからなくなるくらいすごい」とたたえました。

5日のオリックス戦に勝って4連勝を決めた後にインスタグラムを更新した新庄監督。まずは先発し7回2失点でチーム復帰後初勝利を飾った有原航平投手を「有原君 ファイターズ復帰 初勝利 ありがとう なんか試合中 笑顔が増えた気がするのはボスだけ!?」と、実際には絵文字も交えながら祝福しました。

続けて奈良間大己選手について「昨日勝ったオーダーで行こうと思ってたけど、有原君は内野ゴロを打たす天才なのでセカンドに名手奈良間君を起用したらなんとナイスプレーにナイスバッティング スタメンでよかった ありがとう」とコメント。3ベース含む4打数3安打1打点と活躍した25歳に感謝しました。

チームが4回の守備で相手のバントに対し成功させたブルドッグシフトにも「サインプレーも完璧」と賛辞を贈った新庄監督。「毎日誰を褒めていいかわからなくなるくらいすごい」と、拍手の絵文字を付けながらチームを称賛しました。

今季の日本ハムは昨季王者・ソフトバンクと福岡での開幕3連戦に3連敗スタート。しかしホーム開幕戦で細野晴希投手がノーヒットノーランを達成し勝利すると、2カード連続で勝ち越して現在4連勝中。ここまで5勝4敗としパ・リーグ2位に付けています。