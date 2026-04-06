【スタバ日本上陸30周年】春を彩る新作フード5種登場「ブルーベリーレアチーズケーキ」ほか
【モデルプレス＝2026/04/06】スターバックスコーヒージャパンは日本上陸30周年を記念し、4月8日より春を彩るフードを発売する。
【写真】スタバ、春を彩る新作フード
スターバックスは、日本上陸30周年を迎える節目の年を記念し、春のひとときを彩るフードと、周年を祝したアニバーサリーアイテムを発売。素材の味わいにこだわったスイーツや食事メニューに加え、日常使いしやすい記念アイテムを展開。これまでの感謝を込めて、春のライフスタイルに寄り添う特別なラインアップが提案されている。（modelpress編集部）
ジューシーなブルーベリー果肉を楽しめる、なめらかな口どけのレアチーズケーキ。トッピングには存在感のあるブルーベリーのみを使用し、果実感と見た目の華やかさをプラス。シンプルなレアチーズ生地が、ブルーベリーの爽やかな酸味を引き立てる、軽やかでバランスの良い一品となっている。
ブルーベリーの甘酸っぱさとスコーンの豊かなバター風味が調和したスコーンとなっている。
やさしい甘さのあんことコクのあるバターを、香ばしく焼き上げたスコーンでサンド。あんこの風味とバターの塩味がバランスよく重なり、満足感のある味わいに仕上がっている。
アラビアータソースの心地よい辛さに、チーズのまろやかさとチキンの食べ応えを重ねたフィローネとなっている。
シュゼットハムの旨みとゴーダチーズのコク、それぞれの素材の風味が引き立つ、シンプルな美味しさのカンパーニュとなっている。
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【写真】スタバ、春を彩る新作フード
◆スタバ、春を彩るフード登場
スターバックスは、日本上陸30周年を迎える節目の年を記念し、春のひとときを彩るフードと、周年を祝したアニバーサリーアイテムを発売。素材の味わいにこだわったスイーツや食事メニューに加え、日常使いしやすい記念アイテムを展開。これまでの感謝を込めて、春のライフスタイルに寄り添う特別なラインアップが提案されている。（modelpress編集部）
◆ブルーベリーレアチーズケーキ
ジューシーなブルーベリー果肉を楽しめる、なめらかな口どけのレアチーズケーキ。トッピングには存在感のあるブルーベリーのみを使用し、果実感と見た目の華やかさをプラス。シンプルなレアチーズ生地が、ブルーベリーの爽やかな酸味を引き立てる、軽やかでバランスの良い一品となっている。
◆ブルーベリースコーン
ブルーベリーの甘酸っぱさとスコーンの豊かなバター風味が調和したスコーンとなっている。
◆あんバタースコーンサンド
やさしい甘さのあんことコクのあるバターを、香ばしく焼き上げたスコーンでサンド。あんこの風味とバターの塩味がバランスよく重なり、満足感のある味わいに仕上がっている。
◆チキン&チーズアラビアータ石窯フィローネ
アラビアータソースの心地よい辛さに、チーズのまろやかさとチキンの食べ応えを重ねたフィローネとなっている。
◆ハム＆チーズ石窯カンパーニュサンド
シュゼットハムの旨みとゴーダチーズのコク、それぞれの素材の風味が引き立つ、シンプルな美味しさのカンパーニュとなっている。
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