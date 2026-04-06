TOMORROW X TOGETHER、新AL全曲の一部音源を公開！再契約後初カムバックに期待高まる

TOMORROW X TOGETHERが、新アルバムに収録された楽曲の音源一部を公開した。

TOMORROW X TOGETHERは4月6日、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルに8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のアルバムプレビューを公開した。

【写真】テヒョン、お台場デート風SHOT「メロすぎ」

本映像は、先月31日に行われたオフライン試聴会の様子と、全6曲のハイライト音源で構成されている。

今回のアルバムでは、5人のメンバーがこれまでの7年間の活動を振り返り、再契約を経て感じた思いを表現している。未来への不安や空虚さといった普遍的な感情を、実験的なサウンドとともに描き出し、グローバルリスナーの耳を引きつける。

映像の幕開けを飾る『Bed of Thorns』は、エレクトロニックジャンルの楽曲で、没入感を高めるサウンドが特徴だ。続く『Take Me to Nirvana (feat. 万妮达 Vinida Weng)』は、アップビートなエレクトロポップで、洗練された雰囲気が際立つ。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

『So What』は、力強いビートの上に荒々しさと余裕を兼ね備えたラップが印象的なシンセファンク曲。『21st Century Romance』はオルタナティブR&Bジャンルで、叙情的で切ない感情とメロディーが調和している。『The Next of the Next』は、電子サウンドが魅力のオルタナティブポップ曲だ。

映像のラストはタイトル曲『Stick With You』が飾る。中毒性のあるパワフルなサビが印象的なエレクトロポップで、別れを前にした「君」と離れられない「僕」の感情を描いている。「とどまってほしい、あと1日だけ／別れられない I’ll just stick with you」という歌詞は、終わりが見える愛を引き止めたいという切実な思いを伝えている。

今回の映像には、音源ハイライトに加え、オフライン試聴会の様子も収められている。TOMORROW X TOGETHERは先月31日、ファンに新曲全曲を初公開するイベントを開催し、来場者は音楽に合わせて体を揺らしながら楽曲を楽しみ、感嘆の声を上げた。

こうした現場の反応が新曲と相まって、新アルバムへの期待感を一層高めている。

なお、TOMORROW X TOGETHERは4月13日18時に『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』をリリースする。

昨年、所属事務所BIGHIT MUSICと全員再契約を締結後、初の完全体カムバックとなり、発売当日の20時には高麗（コリョ）大学・ファジョン体育館でカムバックショーケースを開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）