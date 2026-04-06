＝LOVE『うたコン』で中森明菜「少女A」を市川由紀乃とカバー！振付は槙田紗子

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4月7日に放送される『うたコン』は、「あこがれの歌姫SP」。歌姫たちが届けてきた名曲をたっぷりと特集する。

■新コーナー「うたのミュージアム」がスタート

レコードデビュー53年の高橋真梨子（「高」は、はしごだかが正式表記）は、NHKホールで代表曲「for you…」「桃色吐息」を生披露。貴重なステージを届ける。

また、「待つわ（あみん）」の大ヒットでも知られる、ソロデビュー40周年の岡村孝子は「夢をあきらめないで」を披露。2019年白血病と診断されるも、闘病と療養の末、現在は音楽活動を再開。今回が、復帰後初の生放送のステージとなる。

そして、新コーナー「うたのミュージアム」が今回からスタート。毎回、テーマに合わせた名曲や貴重映像を蔵出しする。初回のゲストは、デビュー50周年の細川たかし。歴代のスターたちとの豪華共演映像を公開する。ステージでは、10人の三味線との熱い共演で最新曲「カムイ岬」を熱唱。

さらに人気アーティストによる好きな歌姫の名曲カバーも。市川由紀乃と＝LOVE は、中森明菜の「少女A」を槙田紗子の振付とともに届ける。

新しい学校のリーダーズは、SUZUKAが“歌謡曲に魅了された”という山口百恵の「絶体絶命」をテレビ初披露。

JUJUは子供のころから聴いていたテレサ・テンの「つぐない」、そしてカーペンターズが歌い人気を集めた「Superstar」をカバーする。

■曲目

「Sailor, Sail On」新しい学校のリーダーズ

「絶体絶命」新しい学校のリーダーズ

「劇薬中毒」＝LOVE

「少女A」市川由紀乃 ＝LOVE

「夢をあきらめないで」岡村孝子

「Superstar」JUJU

「つぐない」JUJU

「for you…」高橋真梨子

「桃色吐息」高橋真梨子

「カムイ岬」細川たかし

■番組情報

NHK総合『うたコン』

04/07（火）19:57～20:42

※NHKONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり

※NHKホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：新しい学校のリーダーズ、＝LOVE、市川由紀乃、岡村孝子、JUJU、高橋真梨子、細川たかし

■関連リンク

番組サイト

https://www.web.nhk/tv/an/utacon/pl/series-tep-1J9MXY5QX2