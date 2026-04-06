＝LOVE『うたコン』で中森明菜「少女A」を市川由紀乃とカバー！振付は槙田紗子
4月7日に放送される『うたコン』は、「あこがれの歌姫SP」。歌姫たちが届けてきた名曲をたっぷりと特集する。
■新コーナー「うたのミュージアム」がスタート
レコードデビュー53年の高橋真梨子（「高」は、はしごだかが正式表記）は、NHKホールで代表曲「for you…」「桃色吐息」を生披露。貴重なステージを届ける。
また、「待つわ（あみん）」の大ヒットでも知られる、ソロデビュー40周年の岡村孝子は「夢をあきらめないで」を披露。2019年白血病と診断されるも、闘病と療養の末、現在は音楽活動を再開。今回が、復帰後初の生放送のステージとなる。
そして、新コーナー「うたのミュージアム」が今回からスタート。毎回、テーマに合わせた名曲や貴重映像を蔵出しする。初回のゲストは、デビュー50周年の細川たかし。歴代のスターたちとの豪華共演映像を公開する。ステージでは、10人の三味線との熱い共演で最新曲「カムイ岬」を熱唱。
さらに人気アーティストによる好きな歌姫の名曲カバーも。市川由紀乃と＝LOVE は、中森明菜の「少女A」を槙田紗子の振付とともに届ける。
新しい学校のリーダーズは、SUZUKAが“歌謡曲に魅了された”という山口百恵の「絶体絶命」をテレビ初披露。
JUJUは子供のころから聴いていたテレサ・テンの「つぐない」、そしてカーペンターズが歌い人気を集めた「Superstar」をカバーする。
■曲目
「Sailor, Sail On」新しい学校のリーダーズ
「絶体絶命」新しい学校のリーダーズ
「劇薬中毒」＝LOVE
「少女A」市川由紀乃 ＝LOVE
「夢をあきらめないで」岡村孝子
「Superstar」JUJU
「つぐない」JUJU
「for you…」高橋真梨子
「桃色吐息」高橋真梨子
「カムイ岬」細川たかし
■番組情報
NHK総合『うたコン』
04/07（火）19:57～20:42
※NHKONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり
※NHKホールから生放送
司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー
出演：新しい学校のリーダーズ、＝LOVE、市川由紀乃、岡村孝子、JUJU、高橋真梨子、細川たかし
■関連リンク
番組サイト
https://www.web.nhk/tv/an/utacon/pl/series-tep-1J9MXY5QX2